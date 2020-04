UManresa estrena una web que reprodueix una jornada de portes obertes

UManresa ha estrenat una pàgina web que reprodueix tot el que els futurs estudiants veurien en una jornada de portes obertes presencial.

La pàgina web conté informació detallada sobre l'oferta de graus universitaris i de cicles formatius de grau superior que s'imparteixen al campus Manresa de la UVic-UCC.

Pretén ser una eina informativa completa per a tots els joves que han d'iniciar la seva formació universitària o de formació professional superior a partir del proper curs acadèmic, per aquest motiu, a més de la informació genèrica, inclou un vídeo 360 graus que permet fer un tour per les instal·lacions, testimonis d'estudiants que expliquen la seva experiència, una llista de preguntes freqüents sobre cada titulació i un xat per poder connectar amb un informador de la universitat per resoldre dubtes. La institució universitària ha optat per aquest format davant la impossibilitat de programar una jornada de portes obertes presencial a causa de la pandèmia de la Covid-19. A través d'aquesta web el 16 de maig es reproduirà el funcionament de la jornada de portes obertes a través d'aquesta mateixa plataforma que inclourà sessions informatives per estudis que es podran seguir en directe via telemàtica.



Informació a l'abast

UManresa va començar a treballar en la preparació d'aquest espai web coincidint amb l'inici del període de confinament i preveient que seria molt difícil celebrar una jornada de portes obertes en format presencial el dia 25 d'abril, tal com era previst. De fet, es va aprofitar un projecte en què ja s'estava treballant per posar tota la informació a l'abast de futurs estudiants que, pel fet de viure lluny, no es podien desplaçar a la jornada de portes obertes.