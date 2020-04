El Bisbat crea un equip de mossens voluntaris per atendre espiritualment els malalts dels hospitals

Crear un equip de mossens voluntaris, que no són de risc, per atendre espiritualment els malalts dels hospitals, i tocar les campanes cada dia a les 12 del migdia (convidant a la pregària de l'àngelus i el suport a tot el personal sanitari) i a les 8 del vespre per fer-ho coincidir amb els aplaudiments als sanitaris. Són dues de les iniciatives preses pel Bisbat de Vic a la diòcesi per ajudar els seus feligresos.

Davant d'algunes preguntes rebudes sobre què està fent l'Església per intentar ajudar en la lluita contra el coronavirus, el Bibat ha explicat que «cada parròquia i cada cristià, davant la situació actual, ha tirat endavant aquelles iniciatives que han estat al seu abast» i que «no es porta registre de totes aquestes iniciatives, però sí voldríem informar-vos de les accions i col·laboracions que s'estan duent a terme en aquest temps de confinament».

«Com que és cada mossèn qui coneix millor la seva comunitat, és ell qui decideix quina és la millor manera per fer-se sentir proper i ajudar. Per tant, les iniciatives són moltes i diverses, encara que també hi ha propostes que provenen del propi Bisbat:



A finals de març-principis d'abril, el bisbe Romà, a través de la Delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, Alba Camps, i a través de la Delegada del Govern espanyol a Catalunya, Dolors Cunillera, ha posat a disposició de les dues Administracions tots i cadascun dels espais que té la Diòcesi , incloses les esglésies, com a possibles equipaments per a hospitals d'emergència si fos necessari.

El Bisbat ha cedit locals parroquials per a la confecció i distribució de mascaretes i pantalles protectores . Amb l'ajuda operativa de voluntaris de l'Hospitalitat de Lourdes, ha col·laborat en la confecció de 4.200 pantalles protectores (donades per l'empresa Tecmolde, d'Osca) per entregar a 25 residències de gent gran d'arreu de la diòcesi i a algun hospital.

A Igualada, la Parròquia de la Sagrada Família d'Igualada (amb el rector Mn. Xavier Bisbal al capdavant), ha fet diverses donacions de material sanitari (donat per Casa Tarradellas) a la Llar del Sant Crist, a la Residència Igualada i a la residència Amavir de Vilanova del Camí, que s'afegeixen a l'entrega de 1.400 pantalles protectores (també donades per Casa Tarradellas) a l'Hospital d'Igualada. La Parròquia de la Sagrada Família també ha donat 5.000 euros a l'Hospital d'Igualada, que els invertirà en mascaretes FFP2, i ha recollit entre la feligresia:

3.400 guants per la Llar del Sant Crist 1.000 guants per la Residencia Sant Bonifaci de Piera 400 mascaretes quirúrgiques per a la residencia Igualada 600 mascaretes quirúrgiques, 50 mascaretes KN95 i 14 equipaments de protecció per la Llar del Sant Crist 50 mascaretes KN95 i 400 mascaretes quirúrgiques per la residència Amavir de Vilanova del Camí 500 mascaretes quirúrgiques per la Fundació Sanitària Sant Josep 1.500 mascaretes quirúrgiques, 50 mascaretes KN95 i 14 equipaments de protecció pel Consorci Sociosanitari d'Igualada 24 ampolles de solució hidroalcohòlica provinents de NIVEA per la Llar del Sant Crist