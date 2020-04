La cursa Batecs Solidaris per ajudar Ampans i la Fundació de Santa Clara serà virtual

El diumenge 10 de maig el Bages havia de ser l'escenari de la setena edició de la cursa dels Batecs Solidaris, organitzada per les fundacions Ampans i Convent de Santa Clara per recaptar fons per als projectes socials impulsats per les dues entitats, que treballen en l'acompanyament a persones amb discapacitat intel·lectual i per a la plataforma d'aliments, respectivament, que, com informem en l'edició d'avui, ha vist triplicar la demanda a causa de la crisi sanitària.

La cursa tenia dos recorreguts de 10 km i 5 km corrent, i de 5 km caminant. Ara però, arran del confinament, no es podrà fer en els termes previstos i abans de suspendre-la, els organitzadors han decidit transformar-la en virtual per superar l'obstacle que representa la crisi de la Covid-19, de manera que, enlloc del Parc de l'Agulla i entorns, se celebrarà a patis, terrasses, balcons i carrers -ara que ja es podrà fer esport- dels bategadors solidaris.

Amb aquest objectiu, han obert un enllaç d'inscripcions a la pàgina web dels Batecs Solidaris

El preu recomanat de la inscripció és de 10 euros que aniran repartits íntegrament per les dues organitzacions, però les donacions són voluntàries i poden oscil·lar. A canvi, rebran un número de dorsal mitjançant correu electrònic que es podran imprimir a casa, si bé tothom podrà córrer amb dorsal o sense, pagar solidàriament tantes inscripcions com vulgui, córrer, caminar i practicar qualsevol esport confinats a casa, i pujar vídeos i fotos a les xarxes que testimoniïn la seva participació als Batecs Solidaris.

Els vídeos i fotografies es podran compartir a les xarxes socials amb el hashtag #BatecsSolidarisConfinats. Aquest any l'organització no donarà samarreta de Batecs per la dificultat de distribució i els organitzadors suggereixen que els participants corrin amb la samarreta d'anteriors edicions, si les tenen. Confien que tindran el suport dels més de 600 corredors de cada edició, i que a través de les xarxes podran arribar a més persones.

La cursa Batecs Solidaris té el suport de CaixaBank i Fundació la Caixa des de la seva primera edició, i en la present, s'ha compromès a doblar en euros cada donació realitzada.

A què es destinaran els diners recaptats?



La recaptació íntegra es destinarà als projectes d'Ampans i la Fundació Convent de Santa Clara.

En concret, Ampans destinarà els diners a la compra de material de protecció davant del coronavirus. L'entitat es fa càrrec de l'atenció de més de 400 persones que viuen confinades a les llars i residències de l'entitat, i la preservació de la salut i el benestar d'aquestes persones i dels professionals que en tenen cura, és la seva màxima prioritat en la crisi sanitària.

Per part seva, la Fundació Convent de Santa Clara, destinarà la recaptació al suport a famílies damnificades per la Covid-19, garantint menjar i sostre.