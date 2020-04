Es dispara la compra de tints de cabell degut al tancament de les perruqueries durant l'estat d'alarma

La imatge personal també preocupa durant el confinament i, especialment, ara que ja es pot començar a sortir al carrer. Amb les perruqueries tancades, el tint de cabell és un dels productes més sol—licitats tant en grans supermercats com en petites drogueries. És el cas de la botiga Regina, a Manresa, on tot i que, en general, les vendes s'han reduït un 80%, la demanda d'aquest producte s'ha doblat. "Estic acostumada a anar a la perruqueria cada setmana, i ara porto uns cabells que em fa cosa sortir al carrer. Avui provaré de tenyir-me tot i que em fa por perquè no ho he fet mai", explica la Roser Torras, una clienta. En el cas del grup Bon Preu i Esclat, la venda dels tints s'ha incrementat un 130% respecte fa un any.

Les perruqueries podran obrir a partir d'aquest dilluns, però ja són moltes setmanes amb la persiana abaixada i això ha fet que molta hagi optat per espavilar-se i tenyir-se ells mateixos. És el cas de la Sílvia, que aquest dimecres ha decidit fer el pas i comprar un tint a la seva botiga de confiança per provar-ho. "No ho he fet mai, però ara em fa vergonya sortir al carrer i no em sento bé", ha explicat.

La Regina és una petita drogueria situada al centre de Manresa. Ara obre els matins, ja que també té productes de neteja. En declaracions a l'ACN, la seva propietària, Rosa Puigdellívol, ha explicat que, en general, les vendes s'han reduït un 80% des de l'inici de la pandèmia, però en canvi la venda de tints de color s'ha doblat. "Molta gent em demana consell o demana el número que necessita al seu perruquer i després ho ve a comprar", assegura.

És el cas de la perruqueria Els 60 de Manresa. El seu propietari, en Joan, ha assegurat que, des que tenen tancat, molts clients li han fet aquesta consulta. "Ha estat una mica còmic perquè alguns ens han enviat vídeos i fotos per veure com els hi ha quedat", assegura.

L'augment de la venda d'aquest producte s'ha notat especialment a les grans superfícies, ja que molta gent prefereix comprar-ho tot en un sol lloc per estalviar-se desplaçaments. En el cas del grup Bon Preu i Esclat, on la venda de tints i productes relacionats ha crescut un 130% respecte les mateixes dates de l'any passat.