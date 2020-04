El govern municipal es reuneix amb entitats socials per elaborar un pla per fer front al coronavirus

El govern municipal es reuneix amb entitats socials per elaborar un pla per fer front al coronavirus

El govern municipal de l'Ajuntament de Manresa ha mantingut aquest dimecres una reunió telemàtica amb representants de les entitats socials de la ciutat per avançar en l'elaboració d'un pla de mesures que permeti fer front a les conseqüències socials i econòmiques provocades per la crisi del coronavirus.

Els contactes amb entitats de diversos àmbits de la ciutat per aconseguir el màxim consens al voltant d'aquest pla, que ha estat dotat inicialment per l'Ajuntament de Manresa amb 1 milió d'euros, es van iniciar amb reunions amb els grups municipals i van continuar divendres passat amb una altra trobada virtual amb entitats del món econòmic i sindical. La propera setmana hi haurà noves reunions amb representants de l'àmbit cultural i esportiu.

En la trobada d'aquest matí, hi han participat l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy; la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs.

En representació de les entitats socials, hi ha intervingut Miquel Riera (Creu Roja Manresa), Fina Farrés (Càritas), Sor Lucia Caram (Fundació Convent de Santa Clara), Toni Espinalt (Ampans), Pilar Izquierdo (Espai Caixa Sant Francesc d'Assís), Anna Maria Prats (Fundació Germà Tomàs Canet), Pere Sobrerroca (Comunitat de Sant Egidi), Josep Ramon Mora (Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran), Marina Hosta (Federació d'Associacions de Veïns), Montse Díaz (Associació Montserrat Claret - CEDIAPB) i Joan Manel Bendala (Fundació Cots).

Segons l'Ajuntament de Manresa la reunió ha servit per constatar la gravetat de l'impacte que la situació provocada per la pandèmia està tenint sobre les persones i les famílies més vulnerables, especialment pel que fa a la cobertura de les necessitats essencials (aliments i pagament de despeses d'habitatge i dels subministraments bàsics).

També s'ha alertat de l'increment de nous usuaris dels serveis socials municipals que s'està produint per les dificultats econòmiques que la crisi sanitària els està provocant.

Davant d'aquesta greu situació d'emergència social, hi ha hagut una àmplia coincidència en la necessitat de coordinar esforços i teixir aliances entre les administracions, les entitats socials i també el món empresarial per trobar els recursos necessaris que permetin atendre les urgències assistencials més immediates però, al mateix temps, oferir ajudes a autònoms, petits comerciants i pimes per evitar que creixi la xifra de persones que hagin de recórrer als ajuts socials.

Els propers dies, el govern de la ciutat seguirà mantenint els contactes necessaris per aconseguir el màxim consens polític i social a aquest pla, amb el qual espera poder adoptar les mesures adequades per atenuar els efectes negatius que la crisi sanitària de la Covid-19 està tenint sobre el teixit social i econòmic de la ciutat.