L'Ajuntament de Manresa inicia una campanya de suport a la gent gran i també als infants

L'Ajuntament promou accions solidàris amb la gent gran i els infants per l'emergència sanitària

L'Ajuntament promou accions solidàris amb la gent gran i els infants per l'emergència sanitària AJM

Amb el lema "Portes tancades; finestres i cors oberts", la regidoria d'Infància, Joventut i Persones de l'Ajuntament de Manresa grans impulsa un paquet d'accions amb l'objectiu d'enfortir vincles i combatre la solitud del col·lectiu de persones grans que està patint un alt nivell d'afectació per la pandèmia del Covid-19, i també per felicitar els infants que celebren l'aniversari durant el confinament. Entre les accions es proposa suport telefònic a gent gran, felicitar aniversaris amb cançons per telèfon, club de lectura telefònic o l'enviament d'un vídeo de felicitació als infants, entre altres.



Davant l'alt nivell d'afectació que la pandèmia del Covid-19 està tenint especialment sobre el col·lectiu de les persones més grans, l'Ajuntament de Manresa posa en marxa una iniciativa que té l'objectiu de mostrar a la gent gran i també als infants l'estimació i la solidaritat de la ciutat. La campanya està il·lustrada amb dibuixos de Marta Bitriu.



S'ha programat coincidint amb el Dia Europeu de Solidaritat Entre Generacions, que se celebra el 29 d'abril amb l'objectiu d'establir noves relacions i enfortir vincles intergeneracionals.



La campanya proposa un paquet d'accions adreçades a intentar enfortir el sentiment de comunitat:

Missatges de suport virtual a les residèncie s. En aquesta acció es proposa a la ciutadania que enviïn missatges de suport a persones ingressades en els centres residencials de la ciutat. Poden ser dibuixos, poemes, cartes o vídeos. Adreceu-los amb el nom de l'autor al correu vidaalsanys@ajmanresa.cat, des d'on es derivarà a l'equip d'animació de les residències que sabran gestionar el material rebut i fer-ne un bon ús

s. En aquesta acció es proposa a la ciutadania que enviïn missatges de suport a persones ingressades en els centres residencials de la ciutat. Poden ser dibuixos, poemes, cartes o vídeos. Adreceu-los amb el nom de l'autor al correu des d'on es derivarà a l'equip d'animació de les residències que sabran gestionar el material rebut i fer-ne un bon ús Suport telefònic als domicilis de persones soles . Es demana que feu trucades regulars a les persones grans del vostre entorn, especialment aquelles que viuen soles. L'Ajuntament de Manresa proposa que demaneu a la vostra família o als vostres veïns si us poden facilitar contactes de telèfon de persones amb aquest perfil. Aquests dies s'han trencat moltes rutines i les trucades poden servir per recuperar algunes referències a les persones que estan soles. L'Ajuntament aconsella fer-se un calendari i establir una regularitat en les trucades. L'altra persona us ho agrairà! Recomana crear un ambient de confiança: parlar sobre les preocupacions d'aquests dies, les activitats realitzades, el menjar que es prepara i com se sen

. Es demana que feu trucades regulars a les persones grans del vostre entorn, especialment aquelles que viuen soles. L'Ajuntament de Manresa proposa que demaneu a la vostra família o als vostres veïns si us poden facilitar contactes de telèfon de persones amb aquest perfil. Aquests dies s'han trencat moltes rutines i les trucades poden servir per recuperar algunes referències a les persones que estan soles. L'Ajuntament aconsella fer-se un calendari i establir una regularitat en les trucades. L'altra persona us ho agrairà! Recomana crear un ambient de confiança: parlar sobre les preocupacions d'aquests dies, les activitats realitzades, el menjar que es prepara i com se sen Trucar. Llegir. Escoltar. Gaudir. La Regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans conjuntament amb les Biblioteques de Manresa ofereixen un club de lectura telefònic. Es tracta d'una acció per acompanyar a persones grans durant el seu confinament. Qui ho sol·liciti, rebrà una trucada de fins a dues sessions setmanals de 30 minuts de durada, amb la finalitat de rebre una lectura en veu alta per telèfon. Les persones interessades poden enviar un correu, proporcionant les dades de contacte a vidaalsanys@ajmanresa.cat o trucar al 010 . Les peticions es derivaran a la biblioteca des d'on coordinaran les lectures. Aquests dies s'aprecien els beneficis de sentir llegir en veu alta, ajuden a sentir-nos acompanyats, gaudir de textos que potser no hi podem accedir d' altra manera i entretenir-nos amb una activitat diferent.

La Regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans conjuntament amb les Biblioteques de Manresa ofereixen un club de lectura telefònic. Es tracta d'una acció per acompanyar a persones grans durant el seu confinament. Qui ho sol·liciti, rebrà una trucada de fins a dues sessions setmanals de 30 minuts de durada, amb la finalitat de rebre una lectura en veu alta per telèfon. Les persones interessades poden enviar un correu, proporcionant les dades de contacte a o trucar al . Les peticions es derivaran a la biblioteca des d'on coordinaran les lectures. Aquests dies s'aprecien els beneficis de sentir llegir en veu alta, ajuden a sentir-nos acompanyats, gaudir de textos que potser no hi podem accedir d' altra manera i entretenir-nos amb una activitat diferent. Vida als anys. Acció per felicitar l'aniversari a persones grans confinades amb el suport del Taller Cançons de tots els temps. El consistori trucarà les persones que fan anys aquests dies, per felicitar-los i cantar-los una cançó a triar d'una llista de divuit entre les quals s'hi poden trobar Clavelitos, Rosó o Muntanyes del Canigó, entre d'altres. Es pot sol·licitar la trucada per part de familiars o interessats, proporcionant les dades personals al a l'adreça vidaalsanys@ajmanresa.cat , o trucant al 010 , des d'on es cursaran les peticions amb 48 hores d'antelació.

Acció per felicitar l'aniversari a persones grans confinades amb el suport del Taller Cançons de tots els temps. El consistori trucarà les persones que fan anys aquests dies, per felicitar-los i cantar-los una cançó a triar d'una llista de divuit entre les quals s'hi poden trobar Clavelitos, Rosó o Muntanyes del Canigó, entre d'altres. Es pot sol·licitar la trucada per part de familiars o interessats, proporcionant les dades personals al a l'adreça , o , des d'on es cursaran les peticions amb 48 hores d'antelació. Per molts anys. Acció per felicitar als infants que han fet o faran anys durant el confinament. Des de la Regidoria es felicitarà als infants enviant un diploma i un vídeo amb una cançó d'aniversari composta especialment per l'ocasió. Cal enviar un correu electrònic a l'adreça permoltsanys@ajmanresa.cat, proporcionant les dades de contacte.

La regidoria de Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa es considera que aquestes accions de suport poden contribuir a proporcionar extraordinàries vivències que recordarem per sempre. Les emocions que s'estan vivint aquests dies, ens ajudaran a créixer com a persones i a construir un món millor, més humà i més solidari.