Althaia planifica el retorn a l'activitat «normal» dels seus centres hospitalaris

La capacitat a consultes externes es redueix per evitar que hi hagi massa gent i contagis FUNDACIÓ ALTHAIA

La Fundació Althaia comença a preparar la represa de l'activitat hospitalària habitual després del descens d'ingressos de pacients afectats per coronavirus SARS-CoV-2 dels últims dies, el coronavirus.

El fet que es planifiqui la reactivació de l'activitat ambulatòria, que es va haver d'alterar a partir de mitjan mes de març per poder donar resposta a l'emergència sanitària causada per la pandèmia, no significa en cap cas un retorn a la normalitat, ha alertat la fundació. La represa serà de forma gradual i seguint unes estrictes mesures de seguretat. Althaia demana precaució a la ciutadania i col·laboració en el compliment de les noves normatives per evitar un rebrot de la pandèmia.

A partir de dilluns vinent, 4 de maig, es començarà a programar, inicialment activitat preferent i urgent que cal fer de forma presencial. Sempre i quan l'evolució de la pandèmia continuï a la baixa, a partir del dia 11 s'incrementarà l'activitat presencial. Tot i això, es continuarà fent com fins ara activitat telemàtica sempre que sigui possible.

A l'entrada principal de l'Hospital Sant Joan de Déu, Centre Hospitalari, Clínica Sant Josep i Centre de Salut Mental (CSAM) hi haurà un punt de control d'accés. S'hi informarà que per accedir a l'edifici cal portar mascareta, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrar i al sortir i que no està permesa l'entrada d'acompanyants.

L'única excepció són els usuaris dependents i els infants, que sí que poden anar acompanyats. L'accés principal a Sant Joan de Déu continua sent per la planta -1, on hi ha consultes externes, ja que l'entrada de la planta 0 està tancada. L'entrada de la planta -2 és exclusivament per a urgències.

La capacitat de les sales d'espera s'ha reduït per tal que hi hagi un espai de seguretat entre les persones.

També s'han espaiat més les visites per evitar una possible concentració d'usuaris. En cas que una persona tingui febre o tos cal que es dirigeixi al metge de capçalera i no acudeixi a la visita que tingui programada.

Totes les visites i proves pendents s'aniran programant de forma progressiva. Les noves cites es comunicaran als usuaris a través d'una trucada telefònica o un SMS. Per tal de no col·lapsar les línies, es demana a aquelles persones que tenen pendent una cita que no truquin i que esperin a ser avisats.



L'activitat ambulatòria en temps de COVID-19

La Fundació Althaia ha informat que tot i que durant la pandèmia es van destinar tots els esforços i recursos en atendre els pacients afectats per la COVID-19, cal destacar que l'activitat ambulatòria no s'ha aturat del tot.

Per exemple, al mes d'abril s'han fet més de 12.800 visites telemàtiques, sobretot visites telefòniques, però també videotrucades en les especialitats de rehabilitació i endocrinologia. També s'ha mantingut l'activitat inajornable. En aquest sentit, aquest abril s'han portat a terme prop de 1.300 visites urgents presencials. Tot plegat representa un 40% de l'activitat del que seria habitual en una situació de normalitat.



La Clínica Sant Josep planifica la reactivació de l'activitat

La Clínica Sant Josep recupera també, a partir d'aquest mes de maig i de manera esglaonada, l'activitat ambulatòria mutual i privada. Per això, les persones que tenen pendent una visita o una prova rebran una trucada per tal de programar de nou la cita.

Com en la resta de centres d'Althaia, se seguiran protocols de protecció, distància i aforament a les sales d'espera. En cada un dels punts d'accés s'informarà els usuaris de les mesures de seguretat que s'han de complir com l'ús de mascareta, rentat de mans i restricció d'acompanyants.

La Clínica Sant Josep, tot i que es va posar a disposició del sistema públic de salut i ha destinat esforços i serveis assistencials a pacients afectats per la COVID-19, no ha aturat del tot l'activitat ambulatòria. Durant el mes d'abril, ha realitzat prop de 750 visites telefòniques de diferents especialitats i des del Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) s'han fet trucades de seguiment als usuaris que es trobaven en període de rehabilitació. També s'ha mantingut l'activitat inajornable fent visites urgents presencials.

En paral·lel, es manté una planta d'hospitalització a disposició del sistema públic de salut on s'atenen pacients de diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques, però gràcies al descens en el número de pacients ingressats a Althaia, des d'aquesta setmana ja no hi ha malalts COVID-19 en aquest centre assistencial.