Baixen els casos de sospitosos de Covid-19 a Althaia en una jornada amb una defunció que eleva el total a 154

Els pacients ingressats a la Fundació Althaia de Manresa com a casos sopitosos de patir el coronavirus i pendents de la prova que ho confirmi o no ha baixat de la cinquantena que hi havia aquest dimecres, a una trentena aquest dijous. Tot i així els malalts ingressats amb la Covid-19 confirmada es manté. Són 84. Tres més que no pas el dia anterior.

Aquest dijous hi ha hagut una defunció a causa de la malaltia a Althaia. Des de l'inici de la pandèmia ja són 154 els traspassos que hi ha hagut a la fundació sanitària de Manresa.

També han augmentat les altes. Si dimecres 872 pacients van rebre l'alta hospìtalària, aquest dijous ja són 878.