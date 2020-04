L'Ajuntament de Manresa anima a trucar a avis i infants per fer-los arribar escalf

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa una campanya que anima els ciutadans a trucar per telèfon o enviar missatges a persones per a les quals el confinament estigui resultant especialment dur, com gent gran, sobretot si viu sola, i infants.

Entre les propostes hi ha enviar missatges de suport a ingressats a residències d'avis, fer trucades regulars a les persones grans de l'entorn, participar en un club de lectura telefònic que permet dues sessions setmanals de 30 minuts de durada de lectura en veu alta o felicitar-los i cantar-los una cançó per telèfon pels aniversaris.

La campanya proposa un paquet d'accions, entre les quals missatges de suport virtual a les residències. La intenció és que la ciutadania enviï missatges de suport a persones ingressades als centres residencials de Manresa. Poden ser dibuixos, poemes, cartes o vídeos. Cal adreçar-los amb el nom de l'autor al correu vidaalsanys@ajmanresa.cat, des d'on es derivarà a l'equip d'animació de les residències, que sabrà gestionar el material i fer-ne un bon ús.

Suport telefònic als domicilis de persones soles. Es demana fer trucades regulars a les persones grans de l'entorn, especialment a aquelles que viuen soles. Es pot demanar a la família o als veïns contactes de telèfon. Aquests dies s'han trencat moltes rutines i les trucades poden servir per recuperar algunes referències a les persones que estan soles. Caldria elaborar un calendari i establir una regularitat en les trucades per parlar sobre les preocupacions d'aquests dies, les activitats realitzades, el menjar que es prepara i com se sent.

La regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans, conjuntament amb les Biblioteques de Manresa, ofereix un Club de lectura telefònic. Es tracta d'una acció per acompanyar persones grans durant el seu confinament. Qui ho sol·liciti, rebrà una trucada de fins a dues sessions setmanals de 30 minuts de durada, amb la finalitat de rebre una lectura en veu alta per telèfon. Les persones interessades poden enviar un cor-reu, on han de proporcionar les dades de contacte a vidaalsanys@ajmanresa.cat o trucar al 010. Les peticions es derivaran a la biblioteca, des d'on coordinaran les lectures.

Acció per felicitar l'aniversari a persones grans amb el suport del Taller Cançons de tots els temps. Es trucarà a persones que fan anys per felicitar-los i cantar-los una cançó, que han de triar d'una llista de divuit temes. Poden sol·licitar la trucada els familiars o els mateixos interessats, proporcionant les dades personals a l'adreça vidaalsanys@ajmanresa.cat, o trucant al 010, des d'on es cursaran les peticions amb 48 hores d'antelació.

Acció per felicitar els infants per l'aniversari. També s'enviarà un diploma i un vídeo amb una cançó donant un correu a permoltsanys@ajmanresa.cat.