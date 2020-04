L'Ajuntament recorda que els establiments de restauració poden servir a domicili per fer front a la crisi

Arran de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, els establiments de restauració s'han vist obligats a tancar i només s'ha mantingut el servei a domicili. Per poder fer aquest servei, cal una declaració responsable dels titulars dels establiments, i no és necessària una modificació de llicència.

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Manresa recorda als establiments de restauració que a través d'un tràmit senzill i àgil poden servir menjar a domicili en aquells casos que no tinguessin l'autorització. El consistori dona compliment així a una demanda que li ha fet arribar el Gremi d'Hoteleria i Turisme.

A través de la declaració responsable l'establiment pot repartir a domicili aquells plats que ja servia de forma presencial. Aquesta declaració no dona dret a repartir altres productes diferents dels que ja servia presencialment i pels quals tenia autorització.

El tràmit s'ha de fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, on hi ha penjada la declaració responsable en matèria de salut alimentària, que és el tràmit adequat per a aquest tipus de repartiment, que es pot fer perfectament, complint tots els requisits, i no exigeix modificar l'activitat. Un cop presentada la declaració responsable ja es pot començar a servir a domicili, de forma automàtica i sense esperar resposta de l'Ajuntament.

La declaració responsable alimentària és un tràmit exclusivament de salut, i ha de constar relacionat a l'expedient de l'activitat, com ja es fa. Tampoc pot implicar dur a terme cap modificació a l'establiment.

La declaració responsable no implica cap cost ja que no té cap taxa associada.