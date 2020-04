L'Escola Joviat i sor Lucía s'alien per portar menjar a casa a persones vulnerables que no puguin sortir

Es diu Alimenta Acció x Manresa i és una nova iniciativa ciutadana liderada per l'Escola Joviat juntament amb la Fundació del Convent de Santa Clara dirigit per sor Lucía Caram. L'objectiu és portar menjar a casa a persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui perquè són molt grans o perquè estan malaltes o per qualsevol altra circumstància. Es tracta que aquestes persones puguin fer un àpat calent al dia.

De moment, en coordinació amb els Serveis Socials de l'Ajuntament, ja arriben a una seixantena de persones, a les quals es començarà a lliurar el menjar a casa demà divendres al migdia. A partir d'aquí, si es considera necessari, anirà pujant la xifra, explica Caram. La intenció és que sigui una iniciativa temporal que s'allargui un mes o un mes i mig, fins que s'acabi del tot el confinament.

Per tal de promocionar aquesta nova campanya s'ha creat un vídeo que podeu veure aquí i que ahir dijous a la nit es va començar a difondre per les xarxes. En el mateix, Jordi Vilaseca, director de Joviat, fa una crida a les empreses i particulars a «perquè puguin portar tot tipus de salses, pastes, verdures, patates, cebes i alls com a base; quelcom de proteïna, tema de llegums, ja siguin seques o enllaunades i fruita i algun làctic per fer de postres". Cada dia cuinaran un plat del dia que els voluntaris portaran a les cases «que hem determinat prèviament tant amb Sant Egidi com amb la plataforma d'aliments i amb els Serveis Socials de l'Ajuntament».

El punt de recollida del menjar és a la carretera de Vic 183 de Manresa, on hi ha la Residència Rosa Oriol de la Fundació del Convent de Santa Clara.

Justament aquesta setmana sortia a la llum que la plataforma d'aliments havia triplicat la demanda coincidint amb l'inici de l'estat d'emergència per la pandèmia.