El PSC de Manresa acusa l'alcalde de Sant Fruitós de «fer el fatxenda»

Duríssimes acusacions del portaveu del PSC de Manresa, Felip González, contra l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, de Gent Fent Poble.

En el ple de l'Ajuntament celebrat avui González ha carregat contra l'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa per descartar poder fer un hotel al Parc Tecnològic "que sens dubte el faria un polígon més viable" perquè "l'alcalde de les mones de pasqua a la televisió pugui fer el fatxenda dient que continua guanyant batalles i que Sant Fruitós, la darrera que va perdre amb Manresa va ser la dels Cossos Sants".

El polític socialista va fer aquesta intervenció en el punt de l'ordre del dia del ple en el què s'aprovava la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) al sector del parc tecnològic.

El 28 de febrer de 2019 es va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de Manresa en l'àmbit del parc tecnològic. El 3 de maig de 2019 es van presentar al·legacions per part de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Fruit d'aquestes al·legacions s'aprova ara la incorporació d'una nova regulació dels usos sense preveure l'ús hoteler.

Per al portaveu del PSC de Manresa això suposa "novament" cedir "a les pressions del seu veí, l'alcalde enrabietat perquè no li vam deixar fer la tupinada de posar un pàrquing de camions amb gasolinera a tocar de l'Agulla", va dir en el ple.

Per a González, l'aprovació és "una cessió. Un sacrifici de Manresa en la nostra relació amb el veí ric de Sant Fruitós. Aquest municipi tan proper i en què la seva alcaldia s'esforça tant en estar tant lluny de nosaltres com pot".

I va afegir que d'aquesta forma l'Ajuntament de Manresa es plegava a "aquell que se sap amb més sucosa recaptació d'IBI, amb més IAE, amb recursos gairebé il·limitats com per poder regalar roses de Sant Jordi i mones de pasqua en plena crisi mentre altres ajuntaments busquem i rebusquem per poder donar més aliments al triple de famílies desvalgudes que teníem fa unes poques setmanes".

González va tornar a acusar el govern municipal d'acceptar amb "submissió les rabietes de l'alcalde d'aquí al costat" però va advertir que la cessió no aturarà "l'avidesa rancuniosa de l'alcalde d'aquí al costat. Ell seguirà a la seva ja ho veureu".