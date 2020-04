Rutes de natura per als més petits en la seva passejada diària de desconfinament

Des d'aquest diumenge, després d'un mes i mig de confinament a causa de la crisi del coronavirus, els infants de la ciutat poden sortir una hora al dia passejar, acompanyats d'un adult responsable. Amb la voluntat de donar idees de com aquestes caminades poden convertir-se en una oportunitat de gaudir de la natura, la regidoria de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa proposa 10 recorreguts circulars per fer amb els més menuts.

Es tracta d'itineraris de diverses llargades i dificultats, tot i que tenen en comú que no s'allunyen més d'un quilòmetre del punt de sortida. Les rutes recorren alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat: el parc de Puigterrà, el parc de Puigberenguer, el Cardener, la Sèquia, la torre Santa Caterina,.... i d'altres de menys coneguts, com els ramals de la Sèquia de Viladordis i la Talaia, el Pou de Llum de la Balconada o la font de Sant Pau.

En funció del punt de la ciutat on resideixin, els infants i la persona adulta que els acompanyi podran triar l'itinerari més proper. Es tracta d'indrets on els nens poden córrer i jugar, gaudir de bones vistes i veure arbres imponents, tot fruint de la natura a tocar de casa

Els itineraris es plantegen amb forma circular, per no repetir trajecte, però si per l'edat o condició física de l'infant es creu convenient, es pot escurçar la ruta anant i tornant pel mateix indret. La idea és que els itineraris proposats siguin font d'inspiració en la sortida diària. Demostrar que es poden recórrer indrets poc concorreguts, a plena natura, a tocar de la ciutat.

La iniciativa també pretén oferir alternatives i propostes per tal que no totes les persones que surtin a passejar es concentrin als mateixos carrers i places de la ciutat, de manera que contribuirà a evitar aglomeracions i assegurar el distanciament social.

S'ha intentat cobrir tota la ciutat, de manera que totes les llars tinguin un dels recorreguts proposats dins del seu radi de sortida diària. Els itineraris que es proposen són:



1- Plaça Democràcia- Horta de Mas d'en Pla

2- Plaça Bages-Puigberenguer

3- Carrer Abat Oliba- Can Font (per la Sèquia de la Talaia)

4- Plaça Catalunya-Riu Cardener

5- Plaça Sant Domènec- Riu Cardener

6- Plaça Sant Domènec- Parc de Puigterrà

7- Plaça Major-Font de Sant Pau

8- Santa Clara- Parc de la Balconada

9- Carrer Sant Cristòfol- Sèquia de Viladordis

10- Museu Comarcal-Torre Santa Caterina



El traçat dels itineraris es pot consultar en aquesta web.

Parcs infantils tancats, però zones verdes obertes



Des d'ahir, el parc de Puigterrà, un dels punts per on passa un dels itineraris, és obert al públic, després que les darreres setmanes, durant el confinament més estricte, fos tancat amb cinta perimetral, per impedir-hi l'accés lliure. També és previst obrir al públic el parc de Sant Ignasi. En canvi, aquests dies s'ha tancat l'accés a tots els parcs infantils, un total de 68 a la ciutat, en compliment de les restriccions decretades per l'estat d'alarma amb motiu de la pandèmia.

Infants menors de 14 anys, acompanyats d'un adult



L'Ajuntament vol recordar que, malgrat que recomana els itineraris, l'estat d'alarma es manté i per tant és estrictament necessari complir totes les mesures de seguretat.

Concretament, des de diumenge passat, tenen permís per sortir al carrer infants i adolescents menors de 14 anys, acompanyats d'un sol adult responsable. Si aquest no és el progenitor o tutor legal, ha de portar una autorització. Cada adult responsable pot acompanyar fins a tres infants.

Només es pot sortir durant una hora al dia, com a màxim, i de 9 del matí a 9 del vespre. No hi ha franges establertes per edats, però l'Ajuntament de Manresa recomana, tal com fa la Generalitat, que els infants de fins a 6 anys surtin entre 11 i 1 del migdia, i els de 6 a 13, de 4 a 6 de la tarda.

Les sortides es poden fer a 1 quilòmetre de distancia del domicili, com a màxim. Es pot passejar per jardins i parcs públics, inclosos els espais naturals o zones verdes autoritzades. No es pot accedir als parcs infantils ni espais de jocs, ni seure als bancs, i tampoc utilitzar instal·lacions esportives. Els nens i nenes poden portar bicicletes o patinets, només per passejar.

És del tot necessari mantenir la distància de seguretat de dos metres (no és necessari entre els membres de la família), i usar mascaretes en cas d'infants majors de 3 anys (poden ser casolanes, higièniques o quirúrgiques).



Cal rentar-se les mans en sortir i tornar a casa, i utilitzar les escales (evitar ascensors) sempre que sigui possible.

Es recorda finalment que no poden sortir els infants diagnosticats o amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 (tos, febre, dificultat respiratòria) o els que convisquin amb persones diagnosticades o amb símptomes. Es recomana prendre's la temperatura abans de sortir de casa.