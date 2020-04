Les víctimes mortals confirmades per coronavirus a Manresa ja són 200

Als centres assistencials manresans ja han mort 200 persones a causa de la pandèmia.

Ahir, la Fundació Althaia va informar de dues noves defuncions per coronavirus i ja en són 153, que amb les 47 defuncions que hi ha hagut a l'Hospital de Sant Andreu –cap en els tres darrers dies– sumen un total de 200 reconegudes per Covid-19 a Manresa.

Ahir hi havia 81 ingressats positius a Althaia i mig centenar de casos més estaven pendents del resultat de les proves. Els 81 ingressats confirmats són dos-cents menys que al principi de mes, quan va arribar a tenir-ne 284.

Pel que fa a les altes acumulades, ja eren 872, tretze més que el dia anterior.

A l'Hospital de Sant Andreu hi havia 132 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament. Hi havia hagut un nou ingrés procedent d'Althaia i no s'havia donat cap alta a domicili. D'altra banda, hi havia 19 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que havien donat positiu i 2 més estaven esperant resultats.



43 ingressats a Berga

L'Hospital de Sant Bernabé de Berga va fer públic ahir que havia donat set noves altes mèdiques, cinc d'elles a professionals sanitaris. 43 persones segueixen ingressades amb coronavirus i es manté la xifra de 37 defuncions.

Segons les darreres dades disponibles del departament de Salut de la Generalitat a l'hora de tancar edició, fins ara hi ha hagut a Catalunya 51.672 casos positius confirmats i 111.107 possibles.

Del total de casos acumulats, ara han mort en un centre hospitalari 5.835 persones, però la xifra total de víctimes s'eleva segons el recompte de les funeràries a 10.073, de les quals 2.902 han perdut la vida en una residència, 120 en un centre sociosanitari i 568 a casa. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.843 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 749.

A més, del nombre total de positius, 8.039 són professionals sanitaris i 5.362 professionals de residències que estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat 29.574 altes hospitalàries. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.556 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 22.518 són casos sospitosos.



Les altes es disparen

Segons la informació facilitada ahir pel ministeri de Sanitat, l'Estat espanyol havia registrat 325 defuncions més, una xifra superior a les 301 que es van fer públiques dimarts. En total, 24.275 persones han mort, ja amb la malaltia confirmada.

El nombre d'altes s'havia disparat, amb 6.399 en un sol dia. Dimarts van ser 1.673 persones. En total, ja són 108.947.

D'altra banda, els casos de nous positius van repuntar, amb 2.144 confirmats en les 24 hores anteriors; i en total, 212.917 des de l'inici. Els professionals sanitaris contagiats són 39.230.