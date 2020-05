Althaia planifica el retorn a la «normalitat» a tots els seus centres

La Fundació Althaia de Manresa ha començat a preparar la represa de l'activitat hospitalària habitual després del descens d'ingressos de pacients afectats per coronavirus SARS-CoV-2 dels últims dies, el coronavirus.



El fet que es planifiqui la reactivació de l'activitat ambulatòria, que es va haver d'alterar a partir de mitjan mes de març per poder donar resposta a l'emergència sanitària causada per la pandèmia, no significa en cap cas un retorn a la normalitat, ha alertat la fundació. La represa serà de forma gradual i seguint unes estrictes mesures de seguretat. Althaia ha demanat precaució a la ciutadania i col·laboració en el compliment de les noves normatives per evitar un rebrot de la pandèmia.



A partir de dilluns vinent, 4 de maig, es començarà a programar, inicialment activitat preferent i urgent que cal fer de forma presencial. Sempre i quan l'evolució de la pandèmia continuï a la baixa, a partir del dia 11 s'incrementarà l'activitat presencial. Tot i això, es continuarà fent com fins ara activitat telemàtica sempre que sigui possible.



A l'entrada principal de l'Hospital Sant Joan de Déu, Centre Hospitalari, Clínica Sant Josep i Centre de Salut Mental (CSAM) hi haurà un punt de control d'accés. S'hi informarà que per accedir a l'edifici cal portar mascareta, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrar i al sortir i que no està permesa l'entrada d'acompanyants. L'única excepció seran els usuaris dependents i els infants, que sí que podran anar acompanyats. L'accés principal a Sant Joan de Déu continuarà sent per la planta -1, consultes externes, ja que l'entrada continuarà tancada. L'entrada de la planta -2 és exclusivament per a urgències.



La capacitat de les sales d'espera s'ha reduït per tal que hi hagi un espai de seguretat entre les persones. També s'han espaiat més les visites per evitar una possible concentració d'usuaris. En cas que una persona tingui febre o tos cal que es dirigeixi al metge de capçalera i no acudeixi a la visita que tingui programada, ha recordat la fundació sanitària.



Les visites i proves pendents es programaran de forma progressiva. Les noves cites es comunicaran als usuaris a través d'una trucada telefònica o SMS. Per tal de no col·lapsar les línies, es demana a aquelles persones que tenen pendent una cita que no truquin i que esperin a ser avisats.



La Clínica Sant Josep recuperarà també, a partir d'aquest mes de maig i de manera esglaonada, l'activitat ambulatòria mutual i privada. Per això, les persones que tenen pendent una visita o una prova rebran una trucada per tal de programar de nou la cita. Com en la resta de centres d'Althaia, se seguiran protocols de protecció, distància i també de capacitat a les sales d'espera.