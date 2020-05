Ampans iniciarà de forma imminent l'enderroc de l'antiga fàbrica Vinyes

Ampans preveu iniciar de forma imminent l'enderroc de l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa. Aquesta construcció, situada darrera la zona universitària, a tocar el carrer Concòrdia, es troba en un mal estat de conservació. Segons han explicat fonts de l'entitat manresana, aquesta setmana ja s'han fet alguns treballs per preparar l'enderroc que realitzarà l'empresa bagenca Vilà Vila i que començarà de forma imminent.

Malgrat que des de ja fa temps el perímetre de l'antic recinte industrial està vallat i hi ha cartells que adverteixen que l'accés està prohibit, algunes persones que aconsegueixen accedir al recinte que des de fa ja molts anys es troba en un pèssim estat de conservació, fet que suposa un risc per a la seguretat d'aquestes persones que aconsegueixen accedir-hi. L'estiu passat, l'entitat manresana ja va reforçar el tancament de la zona però el fet que encara i hi hagi algú que acosnegueix accedir-hi, ha fet que finalment l'entitat propietària de l'edifici ha decidit procedir al seu enderroc i evitar d'aqueta manera que algú hi pugui prendre mal.

Segons han assenyalat també fonts de la mateixa entitat, s'enderrocarà tot el conjunt industrial però es preservarà un mur i un salt d'aigua ja que són elements que per la seva singularitat tenen interès patrimonial. Aquest salt d'aigua aprofita el ramal de Can Font de la Sèquia.

Ampans va adquirir l'antiga fàbrica i el recinte que l'envolta el 2018 per un import aproximat de mig milió d'euros. Tal i com ja va explicar Regió7, està previst construir-hi un centre que concentri tots els serveis de formació professionals i d'acompanyament a la inserció laboral. Tot i això, fonts de l'entitat indiquen que ara per ara no hi ha cap calendari previst i que de moment només es procedirà a l'enderroc de l'actual construcció per raons de seguretat.

La fàbrica Vinyes és un antic recinte industrial del segle XIX que fins als anys 70 va acollir una fàbrica filatures. Després va quedar abandonat encara que en alguns espais s'hi portaven a terme algunes activitats. L'any passat, l'espai va saltar al focus de l'actualitat quan va trascendir que l'octubre del 2017 -quan Ampans encara no havia adquirit la fàbrica- va tenir-hi lloc una violació en grup d'una menor de 14 anys.

El juny de l'any passat es va celebrar el judici per aquest cas i cinc dels set processats van ser condemnats per un delicte d'abusos sexuals a penes d'entre 10 i 12 anys de presó. La sentència ha estat recorreguda, tant per les defenses que demanen que els condemnats per l'Audiència de Barcelona siguin absolts com per l'acusació particular i la fiscalia que reclamen que els fets siguin considerats com una agressió sexual i s'imposin penes més elevades als condemnats.