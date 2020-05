Baixen de 213 a 184 els pacients ingressats per coronavirus als hospitals de Manresa

El nombre de persones ingressades per coronavirus als hospitals de Manresa va baixar ahir a 184 persones respecte a les 213 que hi havia el dia anterior. El descens més significatiu s'ha donat a l'Hospital de Sant Andreu. De 132 pacients ingressats a les unitats d'aïllaments dimecres es va passar aquest dijous a les 100 perquè una bona part van donar negatiu a la prova. Ahir hi havia 100 malalts per coronavirus.



A la Fundació Althaia va baixar ahir el nombre de persones ingressades sospitoses de patir la Covid-19 i que estan pendents de la prova per confirmar-ho o no. De la cinquantena que hi havia el dia anterior es va passar a una trentena. Pel que fa a pacients ingressats amb el coronavirus confirmat, es manté estable. Aquest dijous n'eren 84, tres més que no pas el dia anterior.



A Althaia es va haver de lamentar ahir una defunció més a causa de la malaltia, amb la qual cosa s'eleva a 154 els traspassos que hi ha hagut a la institució sanitària des que es va iniciar l'epidèmia. A Sant Andreu n'hi va haver dos més, amb la qual cosa el nombre de decessos acumulats als hospitals de la ciutat arriba als 203.



Pel que fa a les altes n'hi va haver sis més a Althaia. La xifra arriba a 878. A Sant Andreu es van donar 6 altes.



A l'Hospital Sant Bernabé de Berga hi havia ahir 44 pacients positius pel coronavirus. A les últimes hores no hi va haver cap defunció i sí dues altes.



A l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya no hi va haver, per setè dia consecutiu, cap pacient que s'hagués d'hospitalitzar amb la Codiv-19.

El cas a Catalunya



El departament de Salut va informar que a Catalunya, fins dimecres a la nit, hi havia hagut un total de 54.324 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica, ja sigui el test ràpid o el PCR.



D'altra banda, hi ha un total de 114.841 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.



Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.897 persones. Si s'hi afegeixen les dades aportades diàriament per les empreses funeràries, 10.211 persones haurien mort per la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 2.943 han mort en una residència, 125 en un centre sociosanitari i 573 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d'informació.



A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.052 són professionals sanitaris, mentre que 5.267 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.



Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 30.190 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.



A l'Estat espanyol es van registrar 268 defuncions a les últimes hores, segons les dades que va fer públiques ahir el ministeri de Sanitat. La xifra baixa respecte a la del dia anterior, dimecres, quan n'hi va haver 325. En total, 24.543 persones han mort per la Covid-19 a l'Estat des de l'inici de l'epidèmia.

Baixen els positius



També ha caigut el nombre de nous positius, 1.309 en les últimes 24 hores, respecte als 2.144 nous el dia anterior. En total, Espanya ha registrat des de l'inici de l'epidèmia 213.435 casos positius confirmats per PCR, dels quals 112.050 s'han curat. En un sol dia ahir es va donar l'alta a 3.103 persones. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va resumir ahir que es tracta d'una «bona» evolució i que les dades són «favorables». Però va demanar «precaució».



Va advertir que el risc de nous brots continua present i podrien tenir un impacte «excessiu». Va remarcar que és la segona vegada en els últims dies que el nombre de morts és inferior a 300 i va celebrar que les defuncions baixin «més ràpid» del que es podia esperar. Les set setmanes de confinament han trencat la cadena de transmissió, va dir.