Joviat cuina i porta un plat diari a persones que necessiten ajuda

Els cuiners d'hostaleria de l'Escola Joviat cuinaran cada dia un plat per a una seixantena de persones que, ja sigui per l'edat, perquè tenen algú malalt o perquè pateixen alguna discapacitat, ho tenen complicat per anar a comprar. Aquest migdia, voluntaris de la iniciativa solidària han fet el primer repartiment: estofat de sípia amb pèsols i arròs, i una taronja. Avui també duran el plat de demà i de diumenge als beneficiaris, tots ells d'alguna entitat social.

El projecte ha nascut de Jordi Vilaseca, director de la Joviat, que per portar-lo a terme s'ha aliat amb sor Lucía Caram. Explica que el va inspirar un article que va llegir d'un amic seu, Iñaki López de Viñaspre, president del projecte gastronòmic Grupo Sagardi, amb el qual ha col·laborat l'escola de cuina de la Joviat en més d'una ocasió. «Vaig veure que cada dia estaven repartint àpats a 1.200 cases de Barcelona amb un centenar de voluntaris. Vaig pensar que també ho podíem fer a Manresa». Primer, va parlar amb l'equip d'hostaleria, «i es van mostrar tots encantats», i després amb Caram.

A la residència Rosa Oriol de la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix Caram, és on les persones que vulguin col·laborar en la causa, batejada com AlimentaAcció x Manresa, poden portar els productes (a la carretera de Vic, 183). Es demana tot tipus de salses, pastes, verdures, patates, cebes, alls, llegums, ja siguin secs o enllaunats, i fruita i algun làctic per fer de postres. A banda del plat diari, a les persones del projecte també els portaran un panet i un bric de llet.

Els serveis socials de l'Ajuntament s'han coordinat amb les entitats –Ampans, la Fundació Tomàs Canet i la Fundació del Convent de Santa Clara– per definir els perfils. També, la Comunitat de Sant Egidi, que hi ha posat voluntaris per fer el repartiment als seus usuaris, i amb la qual fa vint anys que col·labora Joviat.

Vilaseca destacava ahir la implicació que ja havien aconseguit de diverses empreses. Una tècnica de prevenció de l'Ajuntament els ha ajudat en els preparatius i el consistori també els ha facilitat equips de protecció individuals.

S'ha començat amb seixanta persones però en podrien ser més. La durada?«fins que calgui».