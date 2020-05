Manresa obre al públic els parcs de Puigterrà i de Sant Ignasi per anar-hi a passejar

Per tal d'oferir itineraris per a les passejades diàries dels infants, acompanyats d'un adult responsable, l'Ajuntament de Manresa va reobrir ahir el parc de Puig-terrà. En les darreres setmanes, durant el confinament més estricte, va ser tancat amb cinta perimetral, per impedir-hi l'accés lliure. També és previst obrir al públic el parc de Sant Ignasi.

A més, la regidoria de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa proposa 10 recorreguts circulars per fer amb els més menuts amb la idea que es pugui gaudir de la natura en aquestes caminades i que, alhora, s'evitin aglomeracions als carrers i places més concorreguts. Es tracta d'itineraris de diverses llargades i dificultats, tot i que tenen en comú que no s'allunyen més d'un quilòmetre del punt de sortida.

Les rutes recorren alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat: el parc de Puigterrà, el parc de Puigberenguer, el Cardener, la Sèquia, la torre Santa Caterina... i d'altres de menys coneguts, com els ramals de la Sèquia de Viladordis i la Talaia, el Pou de Llum de la Balconada o la font de Sant Pau. En funció del punt de la ciutat on resideixin, els infants i la persona adulta que els acompanyi podran triar l'itinerari més proper. Els itineraris es poden consultar a www.anellaverdamanresa.cat/web/article/10243-les-primeres-caminades-excursiona-amb-nens-a-1-km-de-casa.

I si les zones verdes s'obren, en canvi aquests dies s'ha tancat l'accés a tots els parcs infantils, un total de 68 a la ciutat, en compliment de les restriccions decretades per l'estat d'alarma.