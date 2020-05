Els estralls de la pandèmia de la Covid-19 es van començar a palpar la segona quinzena de març, en què el nombre de defuncions va incrementar-se de manera destacable tant a Manresa com a tot l'àmbit de cobertura de Regió7. El recompte de les necrològiques que ha publicat el diari durant el mes d'abril comparat amb les que hi va haver el mateix mes dels anys 2019 i 2018 mostra que a Manresa el nombre de defuncions es manté triplicat, com ja va evidenciar-se en els darrers quinze dies de març; mentre que en el conjunt de comarques de difusió del diari la xifra s'ha disparat: si la segona quinzena de març el nombre de defuncions s'havia duplicat, a l'abril s'ha multiplicat per 3,6 respecte a l'any passat.

L'abril del 2019, Regió7 va publicar 58 necrològiques de manresans. En el mateix període de l'any 2018 la xifra va ser similar: 52. Enguany n'han estat 167, gairebé el triple que l'any passat (188%) i més del triple que el 2018 (222%).

Si es compten totes les necrològiques publicades pel diari de veïns del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya, Alt Urgell, Anoia i Baix Llobregat Nord, n'hi ha hagut 785 aquest abril. Aquesta xifra suposa el 262 % més amb relació a les 217 de l'abril del 2019 i el 249% més respecte a les 225 de l'abril del 2018. Més del triple amb escreix en tots dos casos.

Cal tenir en compte que, segons dades de Salut, l'Anoia, el Bages i el Berguedà són les tres comarques amb pitjor relació de morts per habitants a causa de la Covid-19. El seguiment del recompte de necrològiques dirà quan es tornarà a la normalitat.