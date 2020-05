Perruquers davant la reobertura: «Ningú ens ha explicat res de com ho hem de fer»

Les perruqueries viuen entre la incertesa, les presses i els grans canvis previstos el possible retorn a l'activitat els pròxims dies. Conscients que hauran de reinventar-se i preparar-se per a una reobertura ben diferent a la dinàmica del negoci abans de tancar per la crisi del coronavirus, els establiments catalans lamenten que encara no es coneguin els protocols exactes que hauran de seguir. Saben, d'entrada, que caldrà sempre donar cita prèvia per atendre els clients i maneguen les agendes perquè en puguin coincidir pocs alhora, respectant la limitació d'aforament dels locals. També pressionen els proveïdors per aconseguir tot el material de protecció i desinfecció necessari per treballar amb seguretat.

Segons els anuncis del govern espanyol, les perruqueries podrien obrir el dia 4 amb cita prèvia, però no hi ha encara cap directriu oficial i detallada al BOE. Tampoc s'ha precisat què passa amb els treballadors que estan en ERTO, o si es pot mantenir en aquesta situació part de la plantilla i fer-la tornar de forma progressiva, amb la represa de l'activitat. Les perruqueries també tenen molts dubtes sobre quins elements de protecció han de seguir a l'hora d'atendre als clients.

Més enllà dels debats d'última hora dins dels gremis locals sobre la fixació de la data d'obertura col·lectiva, els professionals han iniciat els últims dies una carrera desbocada per poder assumir, aviat, el retorn de l'activitat amb garanties. Però amb molt poques certeses. Joan Davant, propietari de la perruqueria 'Els 60' de Manresa lamenta les poques directrius que estan rebent. "Ens hem hagut d'espavilar a comprar el nostre material i intentar organitzar-nos", ha apuntat.

El que saben d'entrada és que no es podrà servir ni begudes ni menjar i que els clients hauran de dur mascareta, guants i bata per ser atesos, així com ells per poder arreglar-los. Les habituals revistes per passar l'estona a la perruqueria tampoc es podran oferir. Davant ha fet comanda de mascaretes, guants, capes i tovalloles d'un sol ús, però admet que se sent "com un conillet d'índies". "Ningú ens ha explicat res de com ho hem de fer. Per exemple, què hem de fer amb tot el material d'un sol ús? El podem reciclar?", pregunta.

Els proveïdors, a més, no donen a l'abast. Fa tres dies que han reobert les empreses, la incertesa és màxima i el material que els perruquers i perruqueres reclamen està tardant a arribar.

Davant fa dies que rep peticions de la clientela que anhela que tornin a obrir però gestiona les agendes perquè no coincideixin més de dos clients a la sala. No ha optat per treballar a domicili durant aquestes setmanes de confinament però ara ha de coordinar un allau de clients que frisen perquè els atenguin. El manresà, que creu que suportarà bé la crisi tot i que preveu facturar menys que fins ara, ja té una llista d'espera d'uns 80 clients que desitgen la reobertura de la perruqueria per posar remei a tants dies sense passar les estisores.

La compra de tints de cabell s'ha disparat



La imatge personal no ha deixat de preocupar durant el confinament. Amb les perruqueries tancades, el tint de cabell és un dels productes més sol·licitats tant en grans supermercats com en petites drogueries. És el cas de la botiga Regina, a Manresa, on tot i que, en general, les vendes s'han reduït un 80%, la demanda d'aquest producte s'ha doblat. "Estic acostumada a anar a la perruqueria cada setmana, i ara porto uns cabells que em fa cosa sortir al carrer. Avui provaré de tenyir-me tot i que em fa por perquè no ho he fet mai", explica la Roser Torras, una clienta. En el cas del grup Bon Preu i Esclat, la venda dels tints s'ha incrementat un 130% respecte fa un any.

Les perruqueries podran obrir a partir d'aquest dilluns, però ja són moltes setmanes amb la persiana abaixada i això ha fet que molta hagi optat per espavilar-se i tenyir-se ells mateixos. És el cas de la Sílvia, que aquest dimecres ha decidit fer el pas i comprar un tint a la seva botiga de confiança per provar-ho. "No ho he fet mai, però ara em fa vergonya sortir al carrer i no em sento bé", ha explicat.

La Regina és una petita drogueria situada al centre de Manresa. Ara obre els matins, ja que també té productes de neteja. La seva propietària, Rosa Puigdellívol, explica que, en general, les vendes s'han reduït un 80% des de l'inici de la pandèmia, però en canvi la venda de tints de color s'ha doblat. "Molta gent em demana consell o demana el número que necessita al seu perruquer i després ho ve a comprar", assegura.

El propietari de la perruqueria Els 60 de Manresa també confirma que són molts els qui han intentat fer-se el tint a casa. Joan Davant assegura que, des que tenen tancat, molts clients li han fet aquesta consulta. "Ha estat una mica còmic perquè alguns ens han enviat vídeos i fotos per veure com els hi ha quedat", detalla.

L'augment de la venda d'aquest producte s'ha notat especialment a les grans superfícies, ja que molta gent prefereix comprar-ho tot en un sol lloc per estalviar-se desplaçaments. En el cas del grup Bon Preu i Esclat, on la venda de tints i productes relacionats ha crescut un 130% respecte les mateixes dates de l'any passat.