Althaia i Sant Andreu sumen 909 altes de pacients que han superat la malaltia

Ahir es va haver de lamentar la mort de quatre persones més, tres a Althaia i una a Sant Andreu, el que eleva a 207 les defuncions reconegudes per Covid-19 a centres assistencials de Manresans. L'altra cara de la moneda són les 909 altes que sumen les dues fundacions: 895 Althaia i 14 Sant Andreu.

A Althaia han mort per coronavirus fins ara 157 persones per l'epidèmia. El nombre d'ingressats confirmats de coronavirus continua baixant i ahir n'eren 68, 16 menys que el dia anterior. Cal recordar que n'ha arribat a tenir gairebé tres-cents. D'altra banda hi havia una trentena de pacients pendents del resultat de la prova.

Hi ha 22 professionals sanitaris positius de Covid-19 i 4 més que esperen el resultat de la prova.

Ahir es van donar 17 altes i el total són les 895 esmentades.

A Sant Andreu hi havia 98 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament. Ahir no hi va haver cap nou ingrés ni cap alta a domicili i va morir un pacient més, cinquanta en total fins ara. Hi ha 12 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa. I ja no hi ha cap treballador que estigui a casa de manera preventiva.



Més de 30.000 altes a Catalunya

Segons la informació disponible del departament de Salut de la Generalitat a l'hora de tancar edició, a Catalunya hi havia 55.137 casos positius confirmats de coronavirus i, a més, 120.795 casos possibles. Del total de casos acumulats, havien mort a un centre hospitalari 5.952 persones, una xifra que el recompte de les dades facilitades per les funeràries eleva a 10.311 persones, de les quals 2.996 han mort a una residència, 127 a un centre sociosanitari i 573 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificats per manca d'informació.

Des de l'inici de l'epidèmia 3.863 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 661. Del nombre total de positius arreu del país, 8.235 són professionals sanitaris i 5.172 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat 30.751 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, 10.956 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 25.011 són casos sospitosos.



Els nous contagis cauen

Segons la informació facilitada ahir pel ministeri de Sanitat, hi va haver un lleuger repunt de la xifra de morts diàries per coronavirus a l'Estat espanyol amb 281 en les 24 hores anteriors que sumen un total de 24.824 víctimes per la pandèmia.

Dijous van ser 13 morts menys (268), però dimecres la xifra de finats va ser clarament superior (325). El total de positius és de 215.216, amb 1.175 nous contagis en un dia, una xifra inferior a les de dijous (1.309) i dimecres (2.144) i de les més baixes de les darreres setmanes.

En paral·lel, ja hi ha 114.678 persones curades de la Covid-19, 2.628 de les quals en les darreres 24 hores. Andalusia (624), Madrid (447) i el País Basc (444) són les tres comunitats amb més altes per coronavirus en aquesta darrera jornada.

Pel que fa a ingressos a l'UCI, se n'han comptabilitzat 84 nous casos arreu de l'Estat en un dia, i destaca l'increment sobtat al País Valencià (31), seguit de Madrid (15) i Catalunya (11). En total, 10.860 persones han passat per l'UCI per intentar superar el coronavirus.