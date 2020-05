Batanés replica al PSC que Manresa no ha «claudicat» sinó «consensuat»

«Ningú ha imposat ni ha claudicat, és un acord consensuat», aquesta és la resposta de l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, de Gent fent Poble, a l'acusació del PSC de Manresa de forçar l'Ajuntament veí a renunciar a l'ús hoteler al parc tecnològic «perquè no li vam deixar fer la tupinada de posar un pàrquing de camions amb gasolinera a tocar de l'Agulla».

Batanés ha afirmat que l'àmbit de l'Agulla en conjunt, consorciat entre els municipis de Sant Fruitós de Bages i de Manresa, admet l'ús hoteler i, per tant, aquest és l'aspecte rellevant i un dels molts punts positius del consens assolit entre els dos municipis. I l'alcalde explica que «l'ús hoteler no s'ha considerat dins del Parc Tecnològic perquè com a Consorci de l'Agulla hem fet un treball global en benefici de tots i no només pensant en Manresa com sembla que voldria el Sr. Felip González del PSC».

«Més enllà del propi interès»

Assegura que «la virtut de Junts per Manresa, d'ERC i de Gent fent Poble ha estat aquesta, prendre acords més enllà del propi interès de cada municipi. Aquesta vegada, mal que a algú li pesi, ningú s'ha imposat a l'altre. Ha estat un treball de consens».

Batanés recorda al portaveu socialista manresà que la «tupinada de posar un pàrquing de camions amb gasolinera» va ser aprovada «amb els vots a favor del PSC de Sant Fruitós de Bages quan governàvem junts. Per tant entenc que es tracta també de la 'tupinada' de la Cristina Murcia del PSC de Sant Fruitós».

I afegeix, «quant als múltiples i diversos desqualificatius del Sr. González cap a la meva persona i les accions del govern municipal de Gent fent Poble a Sant Fruitós de Bages, tan sols dir-li que crec que el que li sap greu és no estar empadronat a Sant Fruitós de Bages, però que no es preocupi que si ve serà benvingut».

Demana que es disculpi

Per acabar, assegura que «per afrontar la crisi de la Covid-19 hem posat a l'abast dels nostres ciutadans i d'ajuts socials gairebé 800.000 euros en una primera fase i per tant en aquest cas sí que li demano que es guardi la demagògia barata de les mones i les roses i demani disculpes».