Carta de l'alcalde a propietaris i administradors de locals i pisos per flexibilitzar el cobrament dels lloguers

La crisi sanitària del coronavirus tindrà conseqüències econòmiques molt importants, i afavorir la recuperació serà una tasca complexa que requerirà la col·laboració de tothom. En aquest context, l'Ajuntament de Manresa ha enviat cartes signades per l'alcalde, Valentí Junyent, i adreçades a persones i administradors de locals amb activitat econòmica, i també d'habitatges, per demanar-los que siguin flexibles en la gestió de les rendes amb els seus llogaters.

Pel que fa als locals comercials, en la missiva se'ls recorda que molts establiments s'han vist obligats a tancar o reduir dràsticament la seva activitat des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, amb la consegüent pèrdua o congelació d'ingressos. En aquest sentit, l'equip de govern considera que facilitar i flexibilitzar els pagaments de lloguers pot facilitar la reobertura de molts comerços, indústries i altres activitats econòmiques.

En el cas dels habitatges, en l'escrit de l'alcalde es recorda que els efectes econòmics i socials de la crisi sanitària sobre la ciutadania estan sent demolidors, que moltes persones han perdut la seva feina i també molts autònoms i petits empresaris i comerciants s'han vist abocats a una situació personal i familiar molt complicada.

Per tot plegat, l'Ajuntament els demana que s'avinguin a renegociar les condicions del lloguer, en la mesura que els sigui possible, amb rebaixes, ajornaments o condonacions del pagament del lloguer. En les cartes, l'alcalde assegura que «junts i amb l'esforç de tothom podrem superar col·lectivament aquesta situació i continuar creant les oportunitats de present i futur que les persones necessitem i mereixem».

L'Ajuntament es posa a la seva disposició i s'ofereix a fer de mitjancer en els casos que sigui necessari. Concretament en el cas dels locals comercials, es pot contactar amb el CEDEM, al telèfon 679 191 576 o al correu electrònic cedem@ajmanresa.cat.

Al costat de les mesures de flexibilització dels lloguers que demana, l'Ajuntament recorda que en l'inici de la crisi del coronavirus ja va impulsar un primer paquet d'actuacions per reduir els efectes de la crisi que està generant la malaltia, tant en l'àmbit social com en l'àmbit de les activitats econòmiques, pel que fa al fraccionament i allargament de terminis per pagar els tributs.

En aquests moments, s'estan estudiant noves mesures per facilitar i promoure la reactivació econòmica per tal de complementar aquelles que ja han impulsat d'altres administracions i aconseguir així que, amb el treball i implicació de tothom, es pugui superar aquesta davallada que estem patint en un curt termini de temps i en les millors condicions possibles.

De moment, el consistori ja ha decidit destinar inicialment un milió d'euros per donar resposta a la crisi del coronavirus a la ciutat, que es destinaran a impulsar mesures de caire social i a la reactivació econòmica.

Igualment, l'equip de govern ja ha iniciat les converses amb els sectors econòmic i social de la ciutat per acordar un pla per fer front a les conseqüències socials i econòmiques del coronavirus