«El personal de neteja és clau en aquest procés i se li hauria de fer un reconeixement per la tasca que fa»

El personal de neteja és i ha estat clau en tot el procés de la pandèmia del coronavirus. També per revertir l'actual estructura dels centres assistencials de la Fundació Althaia i convertir en zones netes aquelles que fins ara acollien malalts del coronavirus. «Se'ls ha de fer un reconeixement perquè han estat treballant d'una forma molt important», assegura la directora d'Infermeria de la fundació, Assumpta Prat. El mateix diu dels professionals d'unitats «que potser no són a primera línia però que han fet jornades maratonianes per tenir-ho tot organitzat. Els comandaments intermedis o manteniment han fet una feinada increïble».

Sant Joan de Déu, i també el Centre Hospitalari –que acull malalts de la Covid-19– o la Clínica de Sant Josep, on actualment ja no n'hi ha, es van transformar. A l'hospital, unitats com reanimació, l'hospital de dia o box d'urgències, a més a més d'una UCI que es va ampliar, es van convertir en àrees de crítics i semicrítics. «Al punt àlgid teníem 44 pacients intubats, amb tot el que això suposa», recorda Prat.

També es van habilitar habitacions dins alguns quiròfans «perquè és un dels pocs llocs on hi ha respiradors», explica Prat. «No hi va haver cap més remei que convertir quiròfans en habitacions. I també perquè tenim els anestesistes que són els altres especialistes que tenen maneig dels respiradors».

La pressió dels primers dies ha baixat, i una de les primeres coses que s'ha plantejat Althaia és netejar el bloc quirúrgic i començar a preparar-lo per començar a operar, assegura. «Sempre s'ha fet. Hem tingut 3 quiròfans per a intervencions d'urgències i que no tenien demora». A partir d'ara, però, «som conscients que haurem de tenir-ne un per a pacients amb la Covid, cosa que mai no havíem tingut. I també una àrea de reanimació per atendre aquests pacients o quan haguem de fer qualsevol activitat ambulatòria. És una de les nostres màximes ocupacions i de tots els serveis».

Segons Prat, els hospitals canviaran a partir d'ara perquè la Covid «ha vingut per quedar-se. També penso que de mica en mica tots ens hi anirem adaptant i serem capaços de coexistir amb el coronavirus com vam aprendre a fer-ho els anys 90 amb la sida. També semblava impossible».

De la situació que es viu, Prat destaca la companyonia generada a tots nivells. «Tots hem treballat a l'una».