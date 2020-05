Tornar a passejar o fer esport 48 dies després

Els espais verds de Manresa oberts, com la zona del Congost, tornen a tenir des d'aquest dissabte gent corrent i fent esport o passejant. L'inici de la fase 0 de la desescalada, que obre la porta a que la gent surti al carrer per fer activitat física, ha fet que aquest matí alguns manresans i manresanes s'hagin posat roba esportiva i no hagin esperat ni un dia més per anar a fer una volta. A les 9, a l'entorn del Cardener i la zona que envolta el pavelló del Nou Congost, no hi havia moltes persones, però sí ciclistes, parelles caminant i gent corrent.

Arreu de Catalunya, i aprofitant el bon temps, molta la gent ha sortit a fer esport entre les sis i les deu del matí. Hi ha llocs, però, on l'afluència de persones ha estat important. A la zona de Collserola, a Barcelona, s'ha vist una allau d'esportistes, igual que al Passeig Marítim de Badalona, on des de primera hora s'han vist molts corredors i ciclistes, així com parelles caminant prop del mar. Als municipis amb espais verds o muntanyes, com a les Gavarres de la Bisbal d'Empordà, es podien veure des de primera hora molts ciclistes i corredors pels camins.

Les persones d'entre 14 i 70 anys només poden fer esport al carrer i passejos de 6 a 10 del matí i de 8 del vespre a 11 de la nit en aquelles localitats de més de 5.000 habitants. A les de menys, no s'ha establert cap franja horària. Aquests passejos s'hauran de fer en un radi d'un quilòmetre respecte el domicili, i amb una persona amb la qual es convisqui. En cap cas es podrà sortir del municipi.

Per a les persones dependents que hagin d'anar acompanyats d'un cuidador i els majors de 70 anys podran sortir entre les 10 i les 12 o entre les 7 i les 8 del vespre.

Per als menors de 14 anys es restringeix la franja horària que s'havia permès fins ara: podran sortir entre les 12 del migdia i les 7 de la tarda (aquesta setmana ha estat fins a les nou de la nit).

Els municipis on cal respectar les franges horàries (més de 5.000 habitants)

Bages:

Manresa, 77.714

Sant Joan de Vilatorrada, 10.936

Sant Vicenç de Castellet. 9.523

Sant Fruitós de Bages, 8.703

Santpedor, 7.554

Sallent, 6.658

Navàs, 6.020

Navarcles, 5.977

Súria, 5.942

Artés, 5.698

Anoia:

Igualada, 39.967

Piera,15.603

Vilanova, del Camí, 12.458

Sta. Margarida de Montbui, 9.980

Masquefa, 9.211

Capellades, 5.293

Baix Llobregat Nord:

Martorell, 28.189

Olesa de Montserrat, 23.904

Esparreguera, 22.251

Abrera, 12.489

Sant Esteve Sesrovires, 7.612

Berguedà

Berga, 16.494

Cerdanya

Puigcerdà, 9.258

Solsonès

Solsona, 9.094

Moianès

Moià, 6.267

Alt Urgell

La Seu d'Urgell, 12.089