Les altes a Althaia pel coronavirus traspassen la barrera de les 900 i hi ha una mort més que són 159

Més de 900 persones afectades pel coronavirus ja han aconseguit l'alta a la Fundació Althaia de Manresa. En concret, segons dades facilitades per la fundació sanitària, a data d'aquest diumenge ja són 904 les que l'han aconseguit, una xifra que suposa traspassar la barrera de les 900, atès que ahir dissabte eren 899 acumulades i avui l'han obtingut cinc persones més. Malgrat tot, hi continuen havent víctimes per la malaltia. A data d'aquest diumenge, una més s'ha afegit a les 158 acumulades d'ahir dissabte.

És el segon dia seguit que n'hi ha una més. Van passar de 157 a 158 de divendres a dissabte i de 158 a 159 de dissabte a diumenge, mentre que de dijous a divendres n'hi va haver tres més (de 154 a 157). Pel que fa als pacients ingressats als quals s'ha confirmat que pateixen la Covid-19, són 59 i n'hi ha una vintena pendents de resultats.

Cap nova defunció



Pel que fa a l'Hospital de Sant Andreu, hi ha 101 persones ingressades per la Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament i no hi ha hagut cap nou ingrés ni tampoc no ha mort cap de les persones que ja hi ha ingressades en aquestes unitats de l'hospital manresà. No s'ha donat tampoc cap alta a domicili.

D'altra banda, hi ha 12 treballadors que han donat positiu de la Covid-19 i es mantenen a casa. I ja no hi ha cap treballador que estigui a casa de manera preventiva pendent de realitzar el test o de rebre'n els resultats.