Continua el degoteig de morts a Manresa per coronavirus i ja són 209 les víctimes

Dues víctimes mortals més per Covid-19 fan pujar el nombre de defuncions reconegudes per la malaltia a centres assistencials manresans fins a 209.

Els morts van ser un a Althaia, que acumula 158 defuncions, i un altre a Sant Andreu, que en suma 51. En total 209. Les dues institucions acumulen 913 altes tramitades. Ahir, tenien ingressades 165 persones positives de coronavirus.

A la Fundació Althaia la bona notícia era que tant el nombre d'ingressats confirmats de coronavirus com els que estan pendents de la realització o dels resultats de la prova continuava baixant.

Ahir hi havia 64 persones ingressades positives de Covid-19, quatre menys que el dia anterior, i hi havia una vintena de pacients pendents de la confirmació o no de la malaltia. Divendres eren una trentena. Cal tornar a recordar que Althaia ha tingut prop de tres-cents ingressats positius.

Una altra dada positiva era la de les 899 altes acumulades fins ara, quatre més que el dia anterior.

D'altra banda, les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu tenien 101 persones ingressades per Covid-19. Quatre persones que fa uns dies havien donat positiu Covid-19 van obtenir ahir el resultat del darrer PCR realitzat que va donar negatiu, per la qual cosa van ser traslladades fora de les unitats d'aïllament. Ahir no hi va haver cap nou ingrés ni cap nova alta, però es va haver de lamentar una defunció.

Hi havia 12 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que havien donat positiu de Covid-19 i es mantenien a casa.

La Fundació Sant Andreu Salut ha volgut aclarir que divendres es va produir un error en la recopilació de dades de persones ingressades a les unitats d'aïllament i n'hi havia 105, en comptes de 98 com es va comunicar.



130 casos possibles a Catalunya

Segons la informació disponible del departament de Salut de la Generalitat a l'hora de tancar edició, a Catalunya hi ha hagut 57.093 casos positius confirmats de coronavirus i 130.346 casos possibles. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort en un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.987 persones, una xifra que el recompte de les funeràries eleva a 10.401 amb la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 3.022 han mort en una residència, 129 en un centre sociosanitari i 579 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d'informació.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.881 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 618. A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.366 són professionals sanitaris, mentre que 5.077 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

El departament de Salut ha comptabilitzat 31.236 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. Pel que fa a les residències de gent gran, un total d'11.453 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 26.721 són casos sospitosos.



Tercer dia amb menys morts

L'Estat espanyol va arribar aquest dissabte als 25.100 morts per coronavirus, després de registrar 276 morts en les últimes 24 hores, la qual cosa suposa un lleu descens de cinc defuncions respecte al divendres, quan es van registrar 281 morts en un dia. També cal tenir molt present que es tracta del tercer dia consecutiu amb una xifra de morts inferior als tres-cents.

Els casos totals de coronavirus diagnosticats per PCR van ascendir a 216.582 positius, 1.147 casos més en les 24 hores anteriors, segons les dades facilitades ahir pel ministeri de Sanitat.

A més, ja s'han recuperat 117.248 pacients, la qual cosa suposa un increment de 2.570 persones més que han superat la malaltia des de la dada proporcionada divendres.

Dissabte el total de casos que han calgut hospitalització a Espanya ascendeix a 117.949 persones, 556 més des de divendres; i les persones que han ingressat en UCI ja són 10.909, la qual cosa suposa un augment de 49 ingressos en les últimes 24 hores.

Segons les dades del ministeri, Madrid segueix sent la regió que ha registrat més morts.