Esportistes i gent gran es fan amos de Manresa en una nova jornada inèdita

El manresà Jaume Fortuny té 93 anys i mig i fa set setmanes que no sortia de casa. Ahir ho va poder fer acompanyat pel seu fill i el seu bastó. Caminava pel Passeig de Manresa a les 11 del matí com moltes altres persones d'edat avançada que, finalment, havien pogut anar a fer un volt. Fins a una hora abans, els protagonistes havien estat els esportistes, que, sobretot, van ocupar el parc del Cardener (Passeig del Riu i entorn de la zona del Congost), convertit en un autèntic formiguer.

Preguntades sobre la decisió de permetre a la gent que surti per franges, després de començar, fa una setmana, amb la canalla, les persones amb què va parlar aquest diari van expressar disparitat d'opinions. Des dels que ho consideren lògic per evitar problemes, als que creuen que caldria confiar més en la responsabilitat dels ciutadans.



«Mai tan ple»

Queralt Costa assegurava que «no havia vist mai tan ple» el Passeig del Riu com ahir. «Em sembla que està fent esport qui no n'havia fet mai. Hi havia ganes de sortir». Cert. Al caminet que passa per davant de La Carpa del Riu i que circumda la rontonda del Mil·lenari cap al Congost hi havia overbooking, entre els que corrien amb el gos, els que corrien en parella, sols o caminaven, sense comptar amb els que anaven pel carril bici; i al caminet paral·lel a la carretera fins al Pont Nou, tres tasses més. Sempre que es podia es mantenien les distàncies recomanades, tot i que en algun moment d'acumulació en camins i voreres es fes especialment complicat.

Un dels que hi caminava és Francesc Vila. En cinquanta dies ha sortit de casa dues vegades, per anar a carregar a l'hipermercat. Al seu entendre, «les franges per sortir s'havien de fer perquè el que havia fet el Govern espanyol abans era horrorós». Entenia que s'hagi volgut beneficiar la gent gran deixant-li les millors hores. En canvi, Joan Casals criticava el repartiment que s'ha fet. «Per pujar al Collbaix m'he hagut d'aixecar a les 7 del matí perquè, si no, no tens temps». Al seu entendre, la divisió horària «és una bestiesa. La gent ja sap què ha de fer». Queralt Costa també apel·lava a aquesta autoresponsabilitat per tenir més marge per sortir. Igualment, la Carme, que va preferir no dir el cognom, també es queixava de la distribució horària, i comentava que «si vols fer esport de veritat durant una bona estona, has de sortir molt d'hora». En el seu cas no és una usuària habitual de la part de l'Anella Verda, que ahir van triar més manresans per exercitar-se. Va comentar que ho havia fet perquè havia buscat un espai que fos el màxim d'obert.

Tal com va informar Regió7, des d'aquesta setmana s'han tornat a obrir parcs més propers al centre de Manresa, com el de Puigterrà i el de Sant Ignasi, que havien romàs tancats d'ençà que va començar el confinament més estricte de la ciutadania. Pel que fa al de l'Agulla, encara trigarà ben bé una setmana a ser accessible, segons informació del consistori manresà.

«Són molt limitades»

Talment com Costa, l'exregidora de l'Ajuntament i presidenta del Club Atlètic Manresa, Mercè Rosich, que també havia sortit a fer esport a la zona del Congost, coincidia que veure aquest entorn a vessar de gent cremant calories era inèdit. Quant a les franges, posava en relleu que «són molt limitades, però ho entenc. Si ara volta tanta gent, si pogués sortir tothom seria un caos», sobretot tenint en compte d'on venim, d'un confinament de només poder sortir de casa per treballar, comprar i posa cosa més. Un confinament que continua, tot i que de mica en mica els ciutadans anem guanyant una mica d'aire.

Ahir també van ser moltes les persones que van anar a córrer o amb bici a la zona de Can Font, a la de Collbaix i a l'entorn del parc de l'Agulla, que com dèiem està tancat.

A les 10 del matí, però, la situació va canviar totalment. En el cas del parc del Cardener, la gent es va anar fonent, llevat d'algun despistat (o que se'l feia) que encara corria, per deixar pas a les persones de més edat. En algun moment, uns i altres es van creuar, però pocs.



«Ho hem d'acceptar»

Ahir va fer un dia molt primaveral, gairebé estiuenc, que encara va convidar més els més grans a sortir de casa per fer un voltet. És el cas de Joan Mas, de 86 anys, que havia anat a comprar el diari. Explicava que surt cada dia a comprar-lo, i també el pa, i que això ja l'ocupa mitja horeta perquè viu a prop de Sant Domènec, al carrer d'Àngel Guimerà. Comentava que el tema dels horaris «no m'agrada gaire, però ho hem d'acceptar». Les germanes Mont-serrat Grau, de 86 anys, i Conxita Grau, de 75, que viuen soles als seus respectius domicilis, van aprofitar per fer la xerradeta dempeus al car-rer, a la qual es va afegir una amiga. Com molta gent –no tota– duien mascareta i parlaven a distància. La més gran no havia sortit des del 13 de març. No estava d'acord amb la limitació horària. La seva germana, sí. El que lamentava més era «no poder veure els fills ni els nets».

Com ja fa dies, el que també va caracteritzar la jornada d'ahir van ser les cues disciplinades davant dels establiments que poden obrir (quioscos, forns, supermercats...), inclosos els caixers automàtics .