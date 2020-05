«Estaré content del tot quan puguem sortir a prendre el cafè amb amics»

«Estic molt content de sortir al carrer, però ho estaré del tot quan puguem sortir a fer el cafè amb els amics», explicava ahir Lluís Mestres, de 96 anys, que deia que entenia que s'hagin establert, de moment, horaris per sortir al car-rer per a diferents col·lectius de la població. Des que es va aprovar l'estat d'alarma, ahir va poder sortir per primera vegada a prendre l'aire i es va asseure en un banc de la plaça de Sant Domènec de Manresa. Extremava les precaucions. Portava guants, mascareta i mostrava una ampolleta d'alcohol per desinfectar-se les mans si, sense voler, tocava algun element del carrer. «Mai abans havia vist una situació com aquesta», afirmava, i afegia que encara té energia per sortir a fer un volt.