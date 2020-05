L'Ajuntament de Manresa demana per als llogaters condonacions i rebaixes

L'Ajuntament de Manresa ha demanat als propietaris i administradors de locals comercials i d'habitatges que siguin flexibles en el cobrament dels lloguers,

El govern municipal ha adreçat cartes als amos d'immobles de lloguer en què, en el marc de la situació derivada del coronavirus, se'ls demana que siguin flexibles en la gestió de les rendes amb els seus llogaters, amb mesures com rebaixes, ajornaments i condonacions, sempre que sigui possible. L'Ajuntament s'ofereix a fer de mitjancer per facilitar la bona entesa entre els diversos agents i recorda que fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia ha de ser una tasca compartida .

Pel que fa als locals comercials, en la missiva se'ls recorda que molts establiments s'han vist obligats a tancar o reduir dràsticament la seva activitat des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, amb la consegüent pèrdua o congelació d'ingressos.

L'equip de govern considera que facilitar i flexibilitzar els pagaments de lloguers pot facilitar la reobertura de molts comerços, indústries i altres activitats econòmiques.

En el cas dels habitatges, en l'escrit es recorda que els efectes econòmics i socials de la crisi sanitària sobre la ciutadania estan sent demolidors, que moltes persones han perdut la feina i també molts autònoms i petits empresaris i comerciants s'han vist abocats a una situació personal i familiar molt complicada.

Per tot plegat, l'Ajuntament els demana que s'avinguin a renegociar les condicions del lloguer, en la mesura que els sigui possible, amb rebaixes, ajornaments o condonacions del pagament del lloguer. En les cartes, l'alcalde, Valentí Junyent, assegura que «junts i amb l'esforç de tothom podrem superar col·lectivament aquesta situació i continuar creant les oportunitats de present i futur que les persones necessitem i mereixem».

L'Ajuntament es posa a la seva disposició i s'ofereix a fer de mitjancer en els casos que sigui necessari. Concretament en el cas dels locals comercials, es pot contactar amb el CEDEM, al telèfon 679 191 576 o al correu electrònic cedem@ajmanresa.cat.

Al costat de les mesures de flexibilització dels lloguers que demana, l'Ajuntament recorda que ha impulsat mesures per reduir els efectes de la crisi.