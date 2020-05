«Com a mínim ja puc sortir a descansar al carrer per no estar tot el dia a casa»

Antoni Alberola, de 86 anys, viu sol i durant les darreres setmanes només sortia a buscar el dinar. Ahir, per primer cop, va tenir l'oportunitat de passejar pel centre de Manresa i seure en un banc de la plaça de Sant Domènec. «Fa 15 minuts que he sortit, i encara m'hi estaré una estona abans d'anar a buscar, com sempre, el dinar», explicava. «A veure si de mica en mica puc anar veient els amics. Com a mínim, puc sortir a descansar al carrer i no estar tot el dia a casa avorrit, i és que al meu pis només tinc finestres. Ni balcó, ni terrassa», explicava el manresà, que, assegurava, les darreres setmanes ha llegit llibres i ha mirat la televisió, bàsicament. Pren precaucions perquè té coneguts que han mort per culpa del virus.