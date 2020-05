La manresana Maria Oller, de 23 anys, és de les que ahir van suar la cansalada. Corria pel Passeig del Riu després d'haver-se de fer passar les ganes a casa amb vídeos per fer esport i els que han penjat alguns gimnasos, i amb una bicicleta estàtica. «Tenia ganes de sortir, no tant per fer esport sinó per gaudir de l'aire lliure». Al seu entendre, el repartiment horari està bé. «Si vols fer esport, t'és una mica igual», apuntava. La jove, que està acabant periodisme i treballa a Barcelona, recordava que quan era a Manresa, al Passeig del Riu és on anava a córrer. «Hi ha gent, però no es veuen grups gaire grans i n'hi ha que porten mascareta», constatava.