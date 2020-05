Althaia se suma al #GivingTuesdayNow per recaptar diners per lluitar contra la pandèmia de la Covid-19

La Fundació Althaia se suma al #GivingTuesdayNow, una iniciativa d'àmbit mundial impulsada per "Giving Tuesday Global" que se celebra aquest dimarts, 5 de maig, i que neix com a resposta a l'emergència sanitària i social causada pel coronavirus. L'objectiu és agrair la generositat col·lectiva i, alhora, fomentar la filantropia i el suport a entitats socials i de la salut. En aquest sentit, Althaia té oberta una campanya de donacions per recaptar fons per cobrir les necessitats generades per la pandèmia.

Les persones, empreses i entitats que vulguin posar el seu gra de sorra i col·laborar per contribuir a finançar els recursos que s'han hagut d'activar per fer front a aquesta situació de crisi poden fer una aportació econòmica a través de l'apartat "Col·labora" de la web d'Althaia, on trobaran les dades per realitzar-la mitjançant bizum, pagament online o transferència bancària. Cal tenir en compte que en cap cas es realitzen trucades telefòniques a domicilis particulars per aconseguir donatius.

Althaia ha hagut d'adaptar-se a la pandèmia i realitzar canvis. En aquest sentit, s'ha passat de 20 llits de crítics a 60 i s'han reobert plantes que ja estaven fora d'ús tant a la Clínica Sant Josep com al Centre Hospitalari de Manresa. També s'han adquirit respiradors, monitors, aparells de radiodiagnòstic portàtil, una màquina per realitzar proves PCR (Reaccions en Cadena per la Polimerasa) que serveixen per diagnosticar la COVID19, així com llits medicalitzats, mobiliari i equipaments per obrir noves plantes d'hospitalització.

S'han iniciat també diversos estudis d'investigació, alguns liderats per Althaia en col·laboració amb altres centres de l'Estat i d'Europa, amb l'objectiu de conèixer millor la malaltia, disposar de tractaments més efectius i oferir una millor atenció als pacients del centre.