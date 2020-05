Althaia supera les 900 altes i Sant Andreu no ha de lamentar cap defunció pel virus

Amb el coronavirus és millor no treure conclusions avançades. Tanmateix, les dades d'ahir a la Fundació Althaia i a l'Hospital Sant Andreu de Manresa van aportar una mica d'aire. També a Berga. A l'Hospital Sant Joan de Déu (Althaia), la xifra de les altes es va situar en les 904, i es va superar la barrera de les 900, i per segon dia consecutiu només es va haver de lamentar la mort d'una persona. Pel que fa a Sant Andreu, no hi va haver cap defunció. Tampoc no n'hi va haver cap a l'Hospital Sant Bernabé de Berga.

Entre els tres centres sanitaris acumulen 247 defuncions per culpa de la pandèmia: 159 a Sant Joan de Déu, 51 a Sant Andreu i 37 a l'hospital de Berga.

A Sant Joan de Déu, a data d'ahir més de 900 persones afectades pel coronavirus havien aconseguit l'alta. En concret, 904, una xifra que suposava traspassar la barrera de les 900, atès que dissabte eren 899 les acumulades i ahir l'havien obtingut cinc persones més. Malgrat tot, hi continuava havent víctimes per la malaltia. Una més es va afegir a les 158 acumulades fins abans-d'ahir.

Aquest diumenge va ser el segon dia seguit que se n'havia produït una més que el dia anterior. Van passar de 157 a 158 de divendres a dissabte i de 158 a 159 de dissabte a ahir, mentre que de dijous a divendres n'hi va haver tres més (de 154 a 157). Quant als pacients ingressats als quals s'havia confirmat que tenen la Covid-19, eren 59, amb una vintena més pendents de resultats.

Pel que fa a l'Hospital de Sant Andreu, hi havia 101 persones ingressades per la Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament i no hi havia hagut cap nou ingrés ni tampoc no havia mort cap de les persones que ja hi ha ingressades en aquestes unitats, com destacàvem a l'inici. De divendres a dissabte se'n va produir una més, i es va situar en 51. Tampoc no es va donar cap alta a domicili.

D'altra banda, hi havia 12 treballadors que havien donat positiu de la Covid-19 i es mantenien a casa. I ja no hi havia cap treballador que fos a casa de manera preventiva pendent de realitzar el test o de rebre'n els resultats.



La darrera defunció, el 28 d'abril

A l'Hospital Sant Bernabé de Berga, ahir hi havia 47 pacients ingressats que havien donat positiu a la prova de la Covid-19. Segons fonts hospitalàries, no hi havia hagut cap nova defunció; la darrera va tenir lloc el dia 28 d'abril, amb 37 morts acumulades. Hi va haver una nova alta a domicili. Pel que fa als professionals que treballen en aquest centre, es van donar tres noves altes.

El departament de Salut va informar ahir que a Catalunya hi havia un total de 57.363 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). D'altra banda, hi havia un total de 133.822 casos possibles d'infecció. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ahir havien mort en un centre hospitalari amb positiu de la Covid-19 o bé com a sospitosos de la malaltia 6.034 persones.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ahir, un total de 3.895 persones havien estat ingressades de gravetat; actualment són 612.

A més a més, del nombre total de positius arreu del país, 8.444 eren professionals sanitaris, mentre que 5.109 professionals de residències estaven aïllats per sospita o bé confirmació.

Quant a les altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19, des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya fins ahir se s'havien comptabilitzat un total de 31.464.

A les residències de gent gran, un total d'11.498 persones havien estat confirmades com a positius de coronavirus i 27.730 eren casos sospitosos.



Informació de les funeràries

Tal com es va ordenar des del departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Fins al dia d'ahir hi havia un total de 10.452 persones amb la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 3.044 havien mort en una residència, 130 en un centre sociosanitari i 582 al seu domicili. Les restants són morts que han tingut lloc en hospitals o bé casos no classificables per manca d'informació.



Menys morts a Espanya

A Espanya, els morts per coronavirus es continuen reduint a marxes forçades i ahir havien sumat 164 casos nous –amb un total de 25.264 víctimes per la pandèmia, segons va informar el ministeri de Sanitat. Es tracta d'un centenar de finats menys que els registrats dissabte (276) i també divendres (281), i una xifra tan baixa de defuncions per la Covid-19 que no es donava des del 18 de març.

En paral·lel, el nombre de nous contagis per coronavirus també va caure per sota del miler (838), mentre que el nombre de curats en un dia va ser de 1.654. En xifres totals, ja hi ha 118.902 persones que han superat la malaltia i 217.466 positius confirmats per PCR, amb un increment diari que es manté en el 0,39%.