«Cada cop que sortia per anar al metge tenia por de contagiar-me»

«Quan es va decretar el confinament tot just feia quatre dies que havia agafat la baixa laboral i esperava passar les darreres setmanes de l'embaràs fent vida tranquil·la. No de reclusió. Era un període que esperava poder gaudir al màxim i, en canvi, es va convertir en una situació d'allò més angoixant». Són paraules de Sarai Ruiz, la mare de l'Elionor, que va néixer el 9 d'abril. Sara Ruiz i Samuel López, tots dos de Manresa, relaten a Regió7 com han estat les últimes setmanes d'embaràs, el part i els primers dies de vida de la seva filla.

«Quan ens van dir que la Clínica Sant Josep, on teníem previst parir, havia deixat d'oferir aquest servei per centrar-se en malalts de la Covid-19 va ser quan vam començar a espantar-nos. Emocionalment ha estat molt dur viure amb la incertesa de com evolucionarien les coses i com acabaria sent el part, si hi hauria suficient personal per atendre'ns, els riscos... Ningú ens podia donar una resposta en ferm perquè és una situació sense precedents i els protocols podien canviar d'un dia per l'altre».

En un primer moment no pensaven que la crisi s'allargués tant. No els van suspendre cap prova però a totes hi va haver d'entrar la Sarai sola, i amb un metge que no era qui n'havia fet el seguiment. Cada cop que sortia de casa per anar al metge «tenia por de contagiar-me, tot i les precaucions fins a nivells obsessius». També els ha generat força dubtes el procés d'inscripció al registre civil, a la seguretat social, l'empadronament i tramitar les baixes. La Sarai va parir a Sant Joan de Déu i va haver de fer front a unes condicions que no esperava: mascareta en tot moment –«cosa que dificultava moltíssim la respiració, controlar el dolor i fer força per empènyer correctament, a banda dels nervis que provocava la incomoditat de portar-la»–, l'acompanyament limitat al pare de la nena, amb restricció d'entrades i sortides; no poder rebre visites; i acceptar una alta precoç per evitar riscos.

Ara, una altra de les preocupacions és haver d'anar a urgències amb la nena «i exposar-la a un contagi». A més, com que el seu CAP de referència està tancat, no tindran un pediatre assignat fins que la situació millori, i no se'ls programarà cap revisió fins d'aquí a dos mesos. La mare de la Sarai els ha pogut ajudar perquè viu al mateix edifici. Però els pares del Samuel són de Gandesa i només han pogut veure l'Elionor per Skype.