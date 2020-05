«Des del 1994 tinc el meu funeral preparat»

Ni una empresa ni 'packs'

«Ara és tot molt ràpid, la persona mor i en 48 hores la funerària l'ha incinerada i el funeral, que sempre és una cosa molt ràpida, és un acte compartit que a tothom li quedarà per fer. Sense pressa. El juliol, l'agost o la tardor vinent. Ho podem fer un dia que sigui una data assenyalada i en un lloc especial i reconfortant». Aquí és on entra ell. «Com a persona que organitza actes culturals i socials, puc ajudar a estructurar-lo bé. Aplico la idea que, amb talent, qualsevol acte pot ser bonic, també un que fins ara no ens ho plantejàvem».

Avisa que «la clau no és una empresa que els muntarà el comiat, si no escoltar, acompanyar i que cada familiar faci el que creu que ha de fer. No vaig a vendre packs. Faré el que a la meva vida professional ja aplico. La senzillesa, la sensibilitat, la poesia. Ajudar cada persona a fer el seu comiat amb la idea que la bellesa pot ser un bon antídot per a la tristesa i que digui allò que vol dir».