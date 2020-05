«Ens sap molt greu que la família no hagi pogut conèixer la nena»

Abril Rodríguez Samaniego va néixer el 29 de març. És la segona filla dels manresans Anna Samaniego i Xavi Rodríguez. Quan es va decretar l'estat d'alarma, l'Anna estava embarassada de 39 setmanes.

Llavors, tot el que envoltava el moment del part era el que els preocupava més: quins riscos hi havia, si les visites de seguiment de l'embaràs es farien igualment o s'anul·larien, quines mesures haurien de prendre durant el part... El coronavirus ha comportat als pares de l'Abril «un estat de nervis constant». Descriuen la situació viscuda aquells dies com «ambigua, perquè ens havíem de quedar confinats però les empreses continuaven la seva activitat». El Xavi va veure's obligat a demanar la baixa laboral, assegura, ja que la seva empresa continuava treballant «i vaig decidir no córrer riscos innecessaris que poguessin afectar la meva dona».

Expliquen que durant el confinament han viscut una barreja d'emocions: d'una banda, «alegria i felicitat per poder estar tots junts a casa fent activitats i dedicant tot el temps a la nostra filla gran, la Greta». I, d'altra banda, «neguit i enyorança esperant que no apareguessin símptomes i trobant a faltar la gent que estimes». Després del naixement de la nena i de «veure que tot havia sortit bé», l'estat d'ànim dels pares va millorar, sentien més tranquil·litat, però insisteixen que «ens sap molt greu que la família encara no l'hagi pogut conèixer en persona». Sí que han presentat la nena als parents i als amics en fotos i videotrucades, però no és el mateix.

Rodríguez i Samaniego ja havien anat a buscar tot el que necessitaven per a l'arribada de l'Abril abans de l'inici del confinament, però tot i això s'han trobat que els ha faltat roba per a la nena i l'han hagut de comprar per Internet. Tot i que és la seva segona filla, aquest cop han topat amb la dificultat d'haver de fer tots els tràmits de forma telemàtica –empadronament, inscripció al registre, tramitació de les baixes de maternitat i paternitat...–, ja que moltes institucions estan tancades. Lamenten que «està sent una situació totalment nova per a nosaltres i ningú sap orientar-nos gaire».

L'estat d'alarma també va comportar que s'anul·lessin les classes prepart el mateix dia de l'inici del confinament. En l'àmbit mèdic, han hagut d'extremar les precaucions durant les visites, portar protecció i rentar-ho tot en arribar a casa, i també durant el part, a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. L'Anna explica que «estava molt nerviosa pel fet de parir, i tot el tema del virus no ajudava gens, però el personal de la sala de parts ens va ajudar a viure el moment amb normalitat».