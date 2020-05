«Tot i haver-hi molts casos de Covid, la part de nounats estava molt controlada»

A la Saray Gómez li faltaven dues setmanes per parir quan es va decretar l'estat d'alarma. Ella i Sergi Caballé són els pares del Max, que va néixer el 27 de març a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. «Sempre recordarem que el nostre fill va néixer enmig d'una pandèmia», expressen durant l'entrevista a Regió7. Una de les conseqüències del coronavirus va ser que el pare no va poder ser al quiròfan durant la cesària «perquè anaven escassos de material de protecció a causa de la Covid-19», relata Gómez, que tot i això destaca que es va sentir «molt còmoda i a gust» amb tot l'equip mèdic que la va atendre.

Les dues setmanes de confinament abans del part els van servir per acabar de posar en ordre el pis, a Navarcles, per a l'arribada del petit. No poder sortir «ens atabalava una mica, però tenim un gos i ens ho combinàvem per treure'l a passejar, així jo també podia sortir a caminar», explica la Saray. Els van cancel·lar les classes prepart, però, «per sort, la llevadora que ens feia les classes ens assessorava per correu electrònic i ens facilitava tot tipus d'informació per a abans i després del part».

Els dos últims controls els van fer a l'hospital: «La situació era estranya, anàvem amb mascareta i guants. Però ens tranquil·litzava que hi hagués poques visites i que tot semblés bastant controlat». Ara bé, no es van deslliurar de la por i dels nervis que genera aquesta situació: «Cada dia que passava augmentaven els casos de contagis i no sabíem com estarien les sales de part quan fos el moment. Estàvem nerviosos per haver de parir en aquestes circumstàncies, teníem por de contagiar-nos i que això afectés el petit». Per sort, no va ser així. A la Saray li van programar cesària perquè el nen venia de natges. «Quan ens vam dirigir a les sales de part estava tot molt aïllat i l'accés restringit, només hi podia accedir un acompanyant. Tot i haver-hi molts casos de Covid-19, la part de nounats estava molt controlada i aïllada, i això ens tranquil·litzava», relata.

Un parell de dies després de sortir de l'hospital van contactar per telèfon amb la pediatra per fer la primera revisió del Max: «Ens va dir que millor no visitar-lo, que controléssim que anés recuperant pes i que les cures del melic estiguessin ben fetes. Però al cap d'un parell de dies vam tornar a trucar perquè volíem que ens visitessin. Al final vam poder anar al CAP, el van pesar i van revisar que estigués tot bé».

La família ha pogut aprofitar el confinament després del part per adaptar-se a la nova etapa amb el petit a casa. El que els fa més pena és que els seus familiars i amics no l'hagin pogut conèixer en persona, tot i que les tecnologies faciliten aquest procés: «Cada dia fem videotrucades amb els avis perquè el puguin veure. Som conscients del que està passant i primer és la salut».