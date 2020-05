El Montepio dona 3.000 euros a hospitals i fa seguiment telefònic dels socis més grans durant la pandèmia

El Montepio ha reafirmat el seu compromís amb la societat durant la crisi del coronavirus, aportant recursos econòmics i humans per fer front a la pandèmia. D'una banda, s'han fet donatius a l'Hospital Sant Bernabé de Berga i la Fundació Althaia de Manresa per ajudar a la compra de material necessari per als centres hospitalaris. En total, l'entitat ha donat 3.000 euros. D'altra banda, el Montepio ha reorganitzat els seus equips per poder fer seguiment telefònic dels associats més grans de 80 anys per garantir que es trobessin en bon estat malgrat el confinament.

Les trucades, gairebé 600 en total, s'han fet des de la seu de Manresa i el centre de Berga, en coordinació amb els dos Ajuntaments. L'objectiu era contactar amb les persones associades més grans de 80 anys per explicar-los que tenien els serveis del Montepio a la seva disposició i per detectar si tenien alguna necessitat concreta o una situació de vulnerabilitat causada pel confinament i, en cas que fos així, derivar el cas als Serveis Socials municipals.

S'ha fet seguiment per detectar, entre d'altres, situacions de desabastiment d'aliments o medicaments, o situacions de soledat i angoixes profundes. En total, s'han fet 425 trucades telefòniques a Manresa i 125 a Berga, i s'han derivat als Ajuntaments 5 casos greus de manca de medicació per la impossibilitat de desplaçar-se.