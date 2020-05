La Policia Local fa abaixar la música en alguns balcons de Manresa per queixes de veïns del vial

La iniciativa ciutadana de sortir als balcons a aplaudir els professionals de la sanitat s'acompanya en nombrosos carrers amb una sessió de música que en alguns llocs s'allarga hores i no agrada a tot el veïnat. La Policia Local de Manresa ha explicat que en algun cas ha hagut de demanar que abaixessin el volum, però que no s'ha interposat cap multa, de moment. Segons les fonts policials, en diverses ocasions, quan hi ha avisos o queixes de veïns, s'han fet actuacions. És el cas del carrer de Bilbao amb el de la Caritat, on hi va haver queixes provinents de veïns. «S'hi va anar amb una patrulla i se'ls va advertir, i van abaixar la música».

Al carrer de Joan Fuster, segons les mateixes fonts, «els veïns han demanat poder seguir posant música, però hi ha hagut queixes veïnals pel volum. No se'ls ha prohibit però se'ls ha demanat que ho facin amb un volum raonable i que si algun veí demana que s'abaixi el volum, ho facin».

En aquest darrer vial, una veïna va assegurar a aquest diari que la Policia Local els havia prohibit posar música després de la queixa d'un veí, afirmació que es contradiu amb les fonts oficials. Segons explica, una persona que és DJ hi punxa cada dia durant una hora (de 20 a 21 h), però un veí es va queixar a la Policia Local i aquesta va prohibir seguir posant música. A partir d'aquí, comenta, van decidir fer una cassolada cada dia per queixar-se'n. Els fets, explica, van passar la setmana passada. En aquesta han reprès la sessió musical a un volum més baix, tal com havia indicat la Policia Local.