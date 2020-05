Treballadors d'Althaia convoquen una concentració per reclamar millores

Treballadors de la Fundació Althaia han convocat per aquest dimarts una concentració davant de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per reclamar millores salarials i també laborals.

La concentració es farà a les 8 del vespre coincidint amb els aplaudiments que a aquesta hora es dediquen cada dia des de balcons i cases als professionals de la sanitat.

Segons han explicat a Regió7 treballadors de la fundació sanitària, Althaia no els assegura la paga per objectius que fins ara cobraven, ni tampoc cap compensació econòmica per aquests dies que s'ha hagut de fer front al punt àlgid de la pandèmia i que ha obligat a fer més hores de les habituals. En altres hospitals i al mateix sistema públic de Salut sí que s'han donat compensacions, asseguren, o es manté la paga per objectius.

Althaia, afirmen les mateixes fonts, diu que n'ha de parlar amb el departament de Salut. Representants dels treballadors afirmen que «a l'hora de treballar ho vem fer igual, i a l'hora de tenir recompenses no ha de ser diferent.

A més a més recorden que tenen el sou pràcticament congelat des del 2008. «Ens han dit que es donaran una resposta en 15 dies, però la gent no es vol esperar. Les hem passat magres», afirmen.