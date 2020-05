Els tres caputxins assassinats a Manresa el 1936 seran beatificats el 14 de novembre a la Seu

La Secretaria d'Estat del Vaticà ha anunciat data i lloc per a la beatificació dels tres màrtirs caputxins assassinats a Manresa l'any 1936 per la seva condició religiosa. Els frares Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant Pere de Riudebitlles i Josep Oriol de Barcelona seran beatificats el 14 de novembre d'aquest any a la basílica Santa Maria de la Seu de Manresa. La missa de beatificació serà presidida pel Cardenal Prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants, Monsenyor Angelo Becciu.

Beat vol dir en llatí "feliç", "benaurat". L'Església, en declarar una persona com a beata, reconeix en ella –de manera oficial– un model de vida i algú a qui acudir perquè intercedeixi davant Déu i en permet el culte públic. Quan la devoció a un beat s'estén més enllà de l'àmbit local, en la majoria dels casos, es procedeix a l'inici del procés de canonització, per a declarar-lo sant.

La beatificació dels tres màrtirs caputxins és la primera dels temps moderns al bisbat de Vic, des que el papa Benet XVI va traslladar les cerimònies de beatificació a les diòcesis dels beatificats (i no a Roma) per tal d'apropar el seu testimoni a l'església local.

Va començar el 1955

El procés de beatificació d'aquests caputxins començà a la diòcesi de Vic el 18 d'abril de 1955: fou tramès a Roma l'any 1962 i fou prosseguit i completat entre els anys 1997 i 2005. Finalment, el passat 24 de gener, el papa Francesc aprovava de manera oficial la seva beatificació i ara se n'han coneguts els detalls de l'acte de celebració.

Fra Benet és el nom de religiós de Josep Domènech i Bonet, nascut a Santa Coloma de Gramanet el 1892. Fundador dels "Amics del cant gregorià" i mestre de novicis a Manresa. Fou un caputxí modèlic, de tarannà ascètic, i un exemple de vida consagrada, que sabia exigir –amb fermesa i dolcesa– als seus novicis el seu progrés espiritual. Fra Benet fou detingut el 6 d'agost del 1936 per uns milicians que l'escarniren i el torturaren i, finalment, l'assassinaren el dia 7 d'agost de 1936.

Fra Domènec de Sant Pere de Riudebitlles és el nom de religiós de Joan Romeu i Canadell, nascut a Sant Pere de Riudebitlles el 1882. Mogut per uns forts ideals missioners, el 1917 fou enviat a l'Amèrica Central on, durant 17 anys, treballà pastoralment a Cartago (Costa Rica) i a Managua (Nicaragua). Després d'un apostolat molt intens, el 1930 retornà a Catalunya força malalt i visqué la darrera etapa de la seva vida al convent de Manresa, agraciat amb una fama de religiós bo i exemplar, observant i molt sacrificat. En esclatar la revolta, fou identificat i detingut com a eclesiàstic a casa d'uns parents, on havia estat acollit, i –confessant la seva condició religiosa– fou assassinat el 27 de juliol de 1936.

Fra Josep Oriol de Barcelona és el nom de religiós de Jaume Barjau Martí, nascut a Barcelona el 1891. El Pare Josep Oriol s'ordenà sacerdot el 1915 i es dedicà a la predicació, atenció al confessionari, direcció espiritual i, també, a la recerca històrica. Preparà l'edició del Chorale Psalterium, obra monumental que rebé els elogis del papa Pius XI. El P. Oriol i el reverend Pere Vintró foren els primers en morir assassinats a Manresa per la seva condició religiosa el dia 24 de juliol de 1936. El P. Oriol havia trobat refugi en una casa veïna al convent, i celebrava clandestinament la Santa Missa i també visitava i administrava clandestinament els sagraments. Fou en una d'aquestes perilloses sortides que fou descobert i detingut. Després de manifestar-se religiós, fou insultat i assotat mentre ell perdonava els seus botxins. Finalment fou assassinat a les afores de Manresa.

Frares caputxins

Els frares caputxins són una branca de l'Orde Franciscà, fundat per sant Francesc d'Assís a Itàlia en el segle XIII. Sant Francesc volia viure seguint l'evangeli de Jesús, en pobresa i fraternitat. Els caputxins són presents a Catalunya des de 1578. Han tingut convent a Manresa entre 1582 i 2007, amb els parèntesis forçosos de l'exclaustració al s. XIX i la guerra civil.