Vides obrint-se pas enmig de la pandèmia

Que arribin al món noves vides sempre és una bona notícia, però encara més enmig d'una pandèmia on la malaltia i la mort ho acaparen quasi tot. A l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, entre el 21 de març i el 21 d'abril, van parir-hi 99 mares, mentre que les morts per Covid-19 acumulades a Althaia eren, el 21 d'abril, 138.

Dels 99 parts, 13 corresponen a gestants que feien el seguiment de l'embaràs en l'àmbit mutual o privat i que haurien d'haver parit a la Clínica Sant Josep si no s'hagués pres la mesura de traslladar tots els parts a l'hospital per alliberar espai per a pacients amb coronavirus.

No és l'únic canvi. La fundació hospitalària ha establert nous circuits i procediments específics per evitar contagis i proporcionar la màxima seguretat als professionals i als pacients: a urgències i a la sala de parts hi ha un doble circuit per a mares sospitoses de tenir la malaltia i d'altres que no presenten símptomes; per evitar desplaçaments, el seguiment de l'embaràs es fa per telèfon; en les proves que no es poden ajornar només permeten l'entrada de la mare, sense cap acompanyant; en el cas dels parts, s'ha d'anar protegit i s'ha limitat l'acompanyament a una sola persona, i no n'hi pot haver cap si es tracta de cesàries; no es permeten visites després del part; en el cas d'altes precoces, una llevadora de primària fa la primera visita a domicili, i entre 48 i 72 hores després se cita els pares a l'hospital per al control del nadó i la prova del taló; i tampoc no es permet donar sang del cordó umbilical.

Regió7 ha entrevistat quatre famílies per conèixer de primera mà com han viscut els dies previs al part, el moment de donar a llum i els primers dies de vida dels fills en aquesta situació inversemblant.