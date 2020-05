«Aquests dies semblem una farmàcia però sense receptes»

Feia calor el primer dia de la fase 0 al centre de Manresa. Ahir, la tarda lluïa com un dia d'agost mandrós. Si no fos per les mascaretes que amaguen les faccions i la invisibilitat de grupets d'adolescents a les escales de Crist Rei, semblaria que és aquella hora de final d'estiu quan toca fer el gelat a la Xixonenca. Però és 4 de maig, la majoria de persianes dels comerços no estan abaixades per vacances, la gent surt per torns al carrer i Manresa engegava ahir la prèvia de les fases de desconfinament que es revelen, com tota la pandèmia, incertes.



I com que ningú no sap quan es passarà de la fase 0 a la 1 (teòricament dilluns que ve), llibreters com Antoni Daura i Dolors Pardo, de la manresana Parcir, obrien portes amb un taulell que barrava l'entrada al seu establiment. Al damunt, desplegaven uns folis grapats amb les instruccions de les fases. Aquesta setmana toca obrir amb cita prèvia, atenció individual i preferent a majors de 65 anys i les habituals mesures de protecció... Equipats amb mascaretes i guants, amb el gel hidroalcohòlic a l'abast dels clients, i amb una taula al costat de la barrera que reunia desenes de llibres que ja tenien propietari, Pardo i Daura van fer ahir, per primer cop en setmanes, l'horari habitual de la llibreria. Com explicava Daura, «aquests dies semblarem una farmàcia però sense receptes». Amb comandes. Sí, les llibreries podien obrir però els clients no hi podien entrar. Ni tocar cap llibre. I en una llibreria, això s'hauria de considerar pecat mortal. Ahir, la Parcir va tenir un degoteig de clients que hi anaven a buscar llibres encarregats mentre rebien trucades demanant títols i la possibilitat d'anar a la llibreria. També algun espontani a la recerca «d'alguna novel·la per passar l'estona», explicava Pardo, que les situava damunt de la taula-barrera i, si calia, en llegia la sinopsi per al client. Sí, com ho llegeixen.



Però el que és cert, com explicava Pardo i Cristina Blesa, de la llibreria Rubiralta, al Born, que també va obrir unes hores com Jaume Escrigas del 2 de Piques, és que «la gent tenia ganes de veure les llibreries obertes». Malgrat aquestes condicions? «Suposo que tots busquem una mica de normalitat encara que no la tinguem». Però, com reconeixia Blesa, «es fa molt estrany que els llibres no es puguin tocar». Ahir, va atendre clients amb cita prèvia, un per un, a distància, en un inici de setmana que passarà feinejant amb les comandes, moltes de la iniciativa de LlibreriesObertes, que ara els clients volen passar a recollir. De feina, en tenen.



A Manresa, Abacus i Roca -la degana de les llibreries de la capital del Bages- no van obrir portes. Tampoc no ho va fer la Papasseit, que va decidir esperar a la propera fase. Segons el Gremi de Llibreters, ahir van aixecar la persiana el 54% de les llibreries; el 16 % ho faran durant la setmana i el 30 % en la fase 1. O això sembla.