Un centenar de treballadors d'Althaia es concentren a l'entrada de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa

Un centenar de treballadors d'Althaia estan concentrats a l'entrada de consultes externes de l'Hospital Sant Joan de déu de Manresa per reivindicar millores salarials, laborals i socials que, segons asseguren, la fundació els hi nega. Respecten la distància de seguretat i tots van amb mascaretes. Afirmen que no són ni un hospital ni treballadors de segona, i reclamen la paga per objectius i una compensació per l'esforç fet els dies de màxima pressió a causa del coronavirus.