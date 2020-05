Els hospitals de Manresa sumen 45 dies seguits amb víctimes mortals de Covid-19

Els serveis assistencials manresans han de fer front a morts diàries pel coronavirus des del dia 21 de març passat.



Són 45 dies seguits en què la pandèmia no ha donat treva mentre els professionals s'escarrassen per minimitzar tant com es pugui el nombre de víctimes mortals.



Dia a dia, tal com mostra el gràfic que acompanya aquesta informació, la corba de morts segueix elevant-se més i més. Fins a arribar al dia d'ahir, en el qual hi va haver dues noves defuncions a la Fundació Althaia i cap a Sant Andreu.



Els pròxims dies hi ha d'haver una aturada en aquest degoteig constant.



La Fundació Althaia va informar ahir que hi havia hagut dues noves víctimes mortals a causa de la pandèmia. Això vol dir que del total de casos acumulats de coronavirus, fins ara han mort a un dels centres hospitalaris que gestiona 161 persones per l'epidèmia. Pel que fa al nombre d'ingressats positius de Covid-19 són 59, la mateixa xifra que el dia anterior. A més, hi ha una trentena d'ingressats més que esperen el resultat de la prova. Althaia va arribar a tenir 284 ingressats positius.



Les altes acumulades ja són 909, cinc més que les registrades el dia anterior.



A les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu hi havia ahir 100 persones ingressades per Covid-19, una menys que el dia anterior.



No hi va haver cap nou ingrés i una persona que havia estat positiu per Covid-19, ahir va obtenir un resultat negatiu. Durant el dia d'ahir no va morir cap persona ingressada a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu ni es va donar cap alta a domicili. D'altra banda, hi havia 12 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que havien donat positiu de Covid-19 i es mantenien a casa.

Un mort més a Berga



L'Hospital Sant Bernabé de Berga va haver de lamentar un altre decés a causa de la pandèmia i ja són 38 les morts que hi ha hagut en aquest equipament sanitari.



L'hospital de Berga tenia ahir 45 pacients ingressats que havien donat positiu a la prova del Covid-19. En les últimes hores no hi ha hagut cap nova alta a domicili ni hi va haver variacions en l'afectació als professionals.

57.500 casos positius



Pel que fa a les dades de Catalu-nya, segons la informació del departament de Salut de la Generalitat disponible a l'hora de tancar edició, fins ara hi ha hagut un total de 57.506 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR).



D'altra banda, hi ha un total de 136.643 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que en presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.



Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 6.094 persones. A més, 3.905 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 589.



A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.495 són professionals sanitaris, mentre que 5.142 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.



Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 31.717 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.



Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 11.560 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 28.418 són casos sospitosos.

Informació de les funeràries



Tal com es va ordenar des del departament de Salut de la Generalitat, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Segons aquestes dades, han realitzat serveis funeraris per a un total de 10.508 persones fins avui amb la Covid-19 o com a sospitosos.



D'aquestes persones, 3.055 han mort en una residència de gent gran, 134 en un centre sociosanitari i 585 al seu domicili.



Els casos restants corresponen a morts en hospitals o casos no classificables per manca d'informació.