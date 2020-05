L'Ajuntament ajorna el cobrament de més de 300 lloguers socials que gestiona

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa mesures en matèria d'habitatge per fer front a la crisi del coronavirus. L'empresa municipal Forum ajorna el cobrament dels lloguers socials i assequibles dels 321 habitatges que gestiona.

Per optar a aquesta mesura caldrà una sol·licitud prèvia, i l'ajornament es farà per un termini màxim de 18 mesos i sense interessos.

La mesura que aplicarà l'empresa municipal afecta també els locals comercials. Per a més informació podeu trucar al 93 872 56 01 de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia o escriure un correu electrònic a forum.manresa@gmail.com.

Així mateix, el govern de la Generalitat, per la seva part, ha aprovat també algunes mesures, entre les quals establir una moratòria en el pagament del lloguer per a arrendataris d'habitatges i locals comercials del parc administrat per l'Agència d'Habitatge de Catalunya; suspendre la facturació a partir d'aquest mes d'abril relativa a tots els contractes de lloguer esmentats i aplicar la moratòria mentre duri la situació d'excepcionalitat. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ofereix un recull de la informació sobre la situació dels lloguers i habitatges davant la crisi de la Covid-19 en un apartat específic de la seva web.

Altres mesures adoptades per l'Ajuntament per combatre les conseqüències de la crisi del coronavirus entre la ciutadania de Manresa afecten els camps econòmic, fiscal i social. Recentment va anunciar que ampliava el termini de pagament dels impostos que recapta.

El pagament de l'IBI s'allarga fins al dia 21 d'agost; l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), que finalitzava avui, dia 5 de maig, s'amplia fins al dia 24 de juliol; la taxa d'escombraries, que finalitzava el dia 4 de setembre, s'amplia fins al dia 25 de setembre; i l'IAE, que finalitzava el dia 5 de novembre, s'amplia fins al dia 18 de desembre.