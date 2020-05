La periodista Carmina Oliveras, adjunta al cap de gabinet d'alcaldia

Ahir, la periodista Carmina Oliveras es va incorporar al càrrec d'adjunt al cap de gabinet d'Alcaldia i Comunicació de l'Ajuntament de Manresa. Oliveras va ser la responsable de comunicació de la campanya electoral de l'alcaldable d'ERC a les eleccions municipals, Marc Aloy, que assumirà l'alcaldia de la ciutat abans del dia 20 del mes que ve.

El ple municipal de l'Ajuntament va crear aquesta plaça de personal eventual el desembre del 2019 per reforçar l'àrea de Comunicació.

Carmina Oliveras Vila (Navarcles, 1981) és llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i amb estudis en curs del màster online en Gestió de la Comunicació Política (UAB). Va formar part durant nou anys de la redacció del diari Regió7. També va treballar a El Punt Avui i a Manresadiari.cat. Ha estat tècnica de Comunicació a l'Ajuntament de Cardona i a l'Ajuntament de Navarcles i ha realitzat feines com a free lance en l'àmbit de la comunicació per a empreses, institucions públiques, entitats i partits polítics. Està col·legiada al Col·legi de Periodistes de Catalunya.