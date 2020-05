Les perruqueries tenen fins a 100 clients que s'esperen

Les perruqueries s'han trobat a faltar després de tants dies de confinament. Les últimes setmanes han atès gent a domicili i també han obert línies per concertar cites prèvies per a quan s'anunciés que podien tornar a obrir. Doncs bé, ho van fer ahir i, a diferència d'altres comerços, va ser un no parar. Tant per atendre les visites concertades com per rebre trucades de telèfon. «No puc fer res, només atendre el telèfon», deia ahir una perruquera del centre de Manresa, que al final va optar per no despenjar-lo més. Les llistes d'espera en algunes de Manresa superaven ahir les 100 persones.



Però també han obert amb certa incertesa i dubtes, i després de dedicar els últims dies a tenir-ho tot a punt com més o menys creien que s'ha de fer, perquè ningú els ha comentat, segons diuen, quins elements de protecció s'han de tenir a l'hora d'atendre els clients.



Joan Davant, propietari de la perruqueria Els 60 de Manresa, lamentava les poques directrius que estan rebent. «Ens hem hagut d'espavilar a comprar el nostre material i intentar organitzar-nos», explicava. Davant ha fet comanda de mascaretes, guants, capes i tovalloles d'un sol ús, però admet que se sent «com un conillet d'Índies». «Ningú ens ha explicat res de com ho hem de fer. Per exemple, què hem de fer amb tot el material d'un sol ús? El podem reciclar?», preguntava.



Pili Bernat, una de les propietàries de la perruqueria manresana Bernat Bruque, comentava que aquest cap de setmana ha hagut de modificar el seu local per tornar a la feina. «Ens hem quedat amb 4 tocadors dels 8 que teníem». Maria Àngels Torrents, de la perruqueria Galí de Castellgalí, no obrirà fins demà per fer-ho amb garanties, deia. «Vull fer les coses bé». Ahir tenia una llista d'espera de 79 clients.